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Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за сильного ветра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщили в метеобюро столицы.

Предупреждение будет действовать 4 июня с 12:30 до 21:00 в Московском регионе, а также в Ново-Московском и Троицком административных округах, сообщает передает «360» со ссылкой на «Интерфакс». Ожидаются порывы ветра до 15 м/с, также пройдет кратковременный дождь.

Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погодных условий на 4 и 5 июня. Ожидается гроза и усиление ветра до 17–18 м/с.

В центре погоды «Фобос» прогнозируют прохладную и дождливую погоду в Москве до пятницы, 8 июня. Максимальные температуры в дневные часы 6 и 7 июня будут не выше +13...+16 градусов.

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