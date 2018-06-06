Синоптики предупредили москвичей о похолодании и сильном ветре

Сильный ветер с небольшими осадками и до 15 градусов тепла ожидаются в среду в Москве, передает Гидрометцентр.

По прогнозами синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 12 до 14 градусов, ожидается «переменная облачность, местами небольшой дождь».

Ветер северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В области днем столбики термометров также не поднимутся выше 15 градусов, ночью — 1-6 градусов тепла.

В среду в столичном регионе сохранится желтый уровень опасности из-за усиления ветра.