В честь Дня России парашютисты на Урале развернули в небе триколор

Четверо парашютистов на Урале отметили День России патриотической акцией. Они развернули в небе флаг страны и прыгнули с высоты 1,5 тыс. м.

Организаторы акции — участники неофициального общественного движения Putin Team.

«В этот солнечный день мы решили поздравить всех граждан с высоты птичьего полета. Посвящаем наш прыжок всем патриотам, с праздником!» — приводит ТАСС слова одного из парашютистов Александра Коскова.

Ранее сообщалось, что в День России в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре проходит массовый запуск воздушных змеев в небо. По задумке добровольцев, которые организовали акцию совместно с общественным движением Putin Team, воздушный змей должен стать символом этого праздника, «поскольку он стремится вверх, так же как стремится к новым горизонтам наше государство».