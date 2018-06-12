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В честь Дня России парашютисты на Урале развернули в небе триколор

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Четверо парашютистов на Урале отметили День России патриотической акцией. Они развернули в небе флаг страны и прыгнули с высоты 1,5 тыс. м.

Организаторы акции — участники неофициального общественного движения Putin Team.

«В этот солнечный день мы решили поздравить всех граждан с высоты птичьего полета. Посвящаем наш прыжок всем патриотам, с праздником!» — приводит ТАСС слова одного из парашютистов Александра Коскова.

Ранее сообщалось, что в День России в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре проходит массовый запуск воздушных змеев в небо. По задумке добровольцев, которые организовали акцию совместно с общественным движением Putin Team, воздушный змей должен стать символом этого праздника, «поскольку он стремится вверх, так же как стремится к новым горизонтам наше государство».

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