Прямой эфир

Встречи с известными блогерами проходят в городах в День России

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча с самыми знаменитыми блогерами РФ проходит в честь Дня России в Москве, Екатеринбурге и Сочи во вторник, 12 июня. 

В столице расскажут о своей жизни и ответят на вопросы поклонников Катя Адушкина (Katya Adushkina, 2 392 631 подписчик на YouTube), Илья Белов (472 671 подписчик на YouTube) и Лиззка (1 963 640 подписчиков на YouTube). 

В мероприятии в Екатеринбурге участвуют Брайн Мапс (TheBrainMaps, 7 186 503 подписчика на YouTube), Катя Клэп (TheKateClapp, 6 189 849 подписчиков на YouTube), Стинт (1 558 188 подписчиков на YouTube) и Даня Комков (Komkozavr'a, 616 767 подписчиков на YouTube).

В Сочи с поклонниками пообщаются XO life (Mary Senn, 2 990 697 подписчиков на YouTube), Саша Айс (Sasha Ice, 1 039 749 подписчиков на YouTube), Софа Купер (Sopha Kuper, 649 441 подписчик на YouTube) и Никита Златоуст (Nikita Zlatoust, 443 486 подписчиков на YouTube). 

На фан-встречах в каждом городе ожидается около 5 тыс. молодых людей.

В ходе мероприятия блогеры организуют массовые флешмобы, на которых все участники разукрасят большой флаг России. Флешмобы снимут на коптеры с высоты птичьего полета. 

Ранее сообщалось, что в День России в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре проходит массовый запуск воздушных змеев в небо. По задумке добровольцев, которые организовали акцию совместно с общественным движением Putin Team, воздушный змей должен стать символом этого праздника, «поскольку он стремится вверх так же, как стремится к новым горизонтам наше государство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В День России в Москве пройдет более 100 детских мастер-классов
Десять самолетов разгонят облака над Москвой в День России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017