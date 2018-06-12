Встречи с известными блогерами проходят в городах в День России

Встреча с самыми знаменитыми блогерами РФ проходит в честь Дня России в Москве, Екатеринбурге и Сочи во вторник, 12 июня.

В столице расскажут о своей жизни и ответят на вопросы поклонников Катя Адушкина (Katya Adushkina, 2 392 631 подписчик на YouTube), Илья Белов (472 671 подписчик на YouTube) и Лиззка (1 963 640 подписчиков на YouTube).

В мероприятии в Екатеринбурге участвуют Брайн Мапс (TheBrainMaps, 7 186 503 подписчика на YouTube), Катя Клэп (TheKateClapp, 6 189 849 подписчиков на YouTube), Стинт (1 558 188 подписчиков на YouTube) и Даня Комков (Komkozavr'a, 616 767 подписчиков на YouTube).

В Сочи с поклонниками пообщаются XO life (Mary Senn, 2 990 697 подписчиков на YouTube), Саша Айс (Sasha Ice, 1 039 749 подписчиков на YouTube), Софа Купер (Sopha Kuper, 649 441 подписчик на YouTube) и Никита Златоуст (Nikita Zlatoust, 443 486 подписчиков на YouTube).

На фан-встречах в каждом городе ожидается около 5 тыс. молодых людей.

В ходе мероприятия блогеры организуют массовые флешмобы, на которых все участники разукрасят большой флаг России. Флешмобы снимут на коптеры с высоты птичьего полета.

Ранее сообщалось, что в День России в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре проходит массовый запуск воздушных змеев в небо. По задумке добровольцев, которые организовали акцию совместно с общественным движением Putin Team, воздушный змей должен стать символом этого праздника, «поскольку он стремится вверх так же, как стремится к новым горизонтам наше государство».