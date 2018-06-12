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Путин поднял тост за Родину в честь Дня России

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных премий на Ивановской площади Кремля принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России.

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«Путь, пройденный нашей страной, показывает: мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не успокаиваться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей. Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину, за благополучие всех граждан нашей страны», — приводит слова президента сайт газеты «Комсомольская правда».

Российский лидер отметил, что мы «сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями» и эта невидимая нить соединяет все поколения. 

12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Спустя два года этот день сделали праздничным. Современное название праздника появилось благодаря Борису Ельцину, который в 1998 году во время телеобращения переименовал «День принятия Декларации о суверенитете» в «День России». 

Во время празднования «Дня России» 11 и 12 июня в Москве ограничили продажу крепкого алкоголя в стеклянной таре в местах массовых гуляний. Главной площадкой празднования стала улица Тверская, которая превратилась в пешеходную зону на два дня.

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