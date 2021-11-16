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Минеральные вводные: цены на удобрения в России хотят зафиксировать

Это стабилизирует продовольственный рынок, уверены в Минсельхозе
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Минеральные вводные: цены на удобрения в России хотят зафиксировать
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2021-11-15 17:10:16
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Для стабилизации продовольственного рынка власти хотят зафиксировать цены на удобрения. Если сельхозпроизводителям их не хватит, например, из-за дороговизны или дефицита, то это может обернуться снижением урожая. Рост цен влечет риски увеличения себестоимости продукции, сказано в документах Минсельхоза, направленных в аппарат правительства (есть у «Известий»). Ведомство предлагает оценивать доступность минеральных удобрений для производителей, и как только она упадет относительно заданного ориентира, фиксировать цены. Речь идет о долгосрочной мере для регулирования рынка, отметили в министерстве. Эксперты разошлись в оценках инициативы: одни считают, что фиксирование цен на удобрения на оптовом рынке может оказаться неэффективным, другие допускают, что мера способна принести пользу, но в течение ограниченного времени.

Риски для урожая

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Минсельхоз предложил правительству зафиксировать цены на минеральные удобрения — в качестве долгосрочной меры по регулированию этого рынка, следует из письма министерства в аппарат кабмина от 1 ноября. В документе сказано: с конца 2020 года в России и в мире растут цены на продовольствие. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в сентябре 2021 года стоимость продуктов превысила аналогичный прошлогодний показатель на 32,8%. Подорожали мясо, молочные товары, зерновые культуры, а также растительные масла, сахар. Хотя в РФ продовольственная инфляция за год в сентябре составила 9,2%.

Рост цен затронул все отрасли экономики, уточнил Минсельхоз, это привело к общему подорожанию производства продукции сельского хозяйства в среднем на 15–25%. Наибольший вклад внесли минеральные удобрения, их стоимость за год выросла максимум на 125%. Этот тип удобрений в современном земледелии считают максимально эффективным, он позволяет повысить урожайность за счет питательных элементов. Техника для АПК подорожала в среднем на 13,5%, средства защиты растений — на 15%. Свой вклад внесли и автоперевозки, рост их стоимости составил в среднем 20%, горюче-смазочные материалы увеличились в цене на 15%, пищевая упаковка — на 35%.

Минеральные вводные
Минеральные вводные: цены на удобрения в России хотят зафиксировать
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Внутренние цены на минеральные удобрения растут в первую очередь из-за мировых, уточнил регулятор. Компании в Европе приостановили изготовление этого типа удобрений — у них увеличились цены на энергоносители. Подорожание минеральных удобрений на внутреннем рынке создало новые риски: себестоимость производства сельхозпродукции может увеличиваться, подчеркнул Минсельхоз. Если изготовителям не хватит минеральных удобрений, потому что последние слишком дороги и недоступны, это способно снизить урожайность, а затем и производство товаров, полагают в ведомстве.

Поэтому Минсельхоз предлагает разработать нормативно-правовой акт, в котором закрепят показатель доступности удобрений на рынке с расчетом соответствующего индекса, который будет зависеть от ситуации на рынках продовольствия и минеральных удобрений. Если показатель упадет ниже определенного целевого значения, то стоимость продукции зафиксируют для продажи.

В Минсельхозе не предоставили дополнительных комментариев. «Известия» направили запросы в правительство и Минэкономразвития.

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Аграрии уже начали переходить на органические удобрения, пишут СМИ. Они обращают всё больше внимания на помет и навоз, так как цены на минеральные удобрения показывают серьезный рост.

Пока же правительство ввело ограничения на экспорт азотных удобрений, которые входят в семейство минеральных. Так, с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022-го вывозить за рубеж можно будет не более 5,9 млн т. Это позволит остановить отток продукции с внутреннего рынка. Получить комментарии у крупнейших производителей минеральных удобрений не удалось. Компания «Уралхим» отказалась обозначить свою позицию, в «Акроне» «Известиям» порекомендовали обратиться в Российскую ассоциацию производителей удобрений.

Там «Известиям» сказали, что вопросы доступности этой продукции находятся на постоянном контроле правительства. В этом году по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова создана принципиально новая для России методика определения ценовой доступности удобрений. Ее используют для определения возможности аграриев приобретать удобрения по сложившимся ценам и иметь при этом достойную прибыль, уточнили в Российской ассоциации производителей удобрений. Предложение Минсельхоза там не оценили.

Минеральные вводные
Минеральные вводные: цены на удобрения в России хотят зафиксировать
Фото: Global Look Press/Nick Spurling/FLPA
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Пока фиксирование цен на эту продукцию не выглядит как эффективная мера, сказал «Известиям» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Так как речь идет об оптовом рынке, где у государства меньше возможностей для контроля, компании будут иметь возможность обходить «замороженные» цены и продавать свою продукцию по рыночным, допустил он.

Отечественный рынок полностью обеспечивает себя минеральными удобрениями, подчеркнул вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, сложно представить, что компании вывезут за рубеж столь большие объемы продукции. В мае крупнейшие изготовители добровольно зафиксировали стоимость своего товара, правда, на пиковом уровне, напомнил он. Но пока такой подход не стал эффективным. Эксперт считает, что в такой ситуации выгоднее перенаправлять изготовителям сельхозпродукции средства, которые государство получило от экспортной пошлины — это уже около 60 млрд рублей. Из них около 15 млрд рублей можно выделить на поддержку компаний для покупки удобрений.

Директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович сказал «Известиям», что фиксирование цен возможно, но только на краткосрочный период — не более шести месяцев. Он подчеркнул, что в России рыночная экономика, но развивается она в форс-мажорной ситуации пандемии. Именно поэтому исключения могут быть полезны. Стоимость продуктов питания и услуг постоянно растет, причем в мире это увеличение идет небывалыми темпами, что влияет и на отечественный рынок, резюмировал эксперт.

Между тем 15 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло в России.

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