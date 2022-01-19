Иссякаемый оптимизм: 26% малого бизнеса может закрыться в 2022 году

Более четверти (26%) представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность закрытия в 2022 году в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации. Это самый лучший показатель за последние три года , говорится в исследовании Промсвязьбанка (ПСБ), проведенном совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research (есть у «Известий»). Наихудшая ситуация наблюдается в сегменте микробизнеса, где 40% предпринимателей заявили о сокращении выручки . В целом относительный оптимизм малых предпринимателей аналитики связывают с восстановлением экономики и ростом деловой активности в стране, отмечая при этом растущий пессимизм в связи с новой волной пандемии.

Кому жить хорошо

Согласно опросу в рамках индекса RSBI (индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России. — «Известия»), в котором в декабре 2021-го приняли участие 1835 предпринимателей, 19% респондентов допускают закрытие бизнеса в этом году «при ухудшении текущей экономической ситуации» (год назад — 17%). 7% рассматривают такую перспективу при сохранении текущих экономических тенденций (год назад — 10%) . При этом в 2019 году в сумме почти треть (32%) представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) допускали закрытие своего дела. 74% опрошенных отвергли вероятность прекращения бизнеса в 2022 году при любом сценарии развития экономики .

Иссякаемый оптимизм Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Финансовые итоги года для МСБ, исходя из результатов исследования, оказались противоречивыми. В целом 43% предпринимателей заявили о росте выручки по сравнению с 2020 годом. В сегментах среднего и малого бизнеса таковых большинство — 56% и 54% соответственно. Но в нише микробизнеса (до 15 сотрудников и до 120 млн рублей выручки за год), которая количественно гораздо больше, таковых всего 29%, а 40% микропредприятий отчитались о сокращении выручки .

Наиболее уверенно себя чувствует производственный сектор: 51% предприятий нарастили оборот. Чуть хуже дела шли у сферы торговли (43%). А аутсайдером стала сфера услуг: 36% организаций сообщили о росте выручки, а 34% — об уменьшении.

Также возросла доля предпринимателей, указывающих на проблему дефицита квалифицированных кадров . Почти половина (45%) назвали ее главной при поиске новых сотрудников. Год назад таковых было 40%. Среди других популярных ответов — завышенные требования по зарплате (31%) и соцпакету (12%), расположение бизнеса (11%), неизвестность компании и трудности с наймом мигрантов (по 8%). Самые популярные каналы поиска новых сотрудников у МСБ — специализированные сайты и рекомендации знакомых. К ним прибегает также около половины предпринимателей.

Старые новые вызовы

Ключевые показатели сектора МСБ в 2021 году показывают его постепенное восстановление и возврат к допандемийному уровню, заявили «Известиям» в пресс-службе Минэка . В 2021 году открылось 1,02 млн новых предприятий, что почти на 20% больше, чем в предыдущем, уточнили в ведомстве.

Иссякаемый оптимизм Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Там указали, что восстановление малого бизнеса в том числе связано с антикризисными мерами : общий объем кредитной поддержки по трем программам Фонда оплаты труда (ФОТ) превысил 0,5 трлн рублей, помощь была оказана 5,7 млн занятых. В рамках профильного нацпроекта выдано почти 16 тыс. микрозаймов на 29 млрд рублей, а благодаря гарантиям, полученным в рамках национальной гарантийной системы, предприниматели смогли оформить кредиты на сумму 385 млрд рублей, перечислили в Минэке.

Малый и средний бизнес адаптировался к текущим экономическим реалиям и научился работать в условиях противоэпидемических ограничений , чему также способствовали активные процессы цифровизации, отметил главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев. Отвечая на вопрос «Известий» об относительном оптимизме предпринимателей, он также обратил внимание на такие фундаментальные факторы как восстановление деловой активности и экономический рост в 2021-м .

Ключевым вызовом для МСБ в прошлом году стал рост закупочных цен и других расходов , указал эксперт. По его словам, предприниматели не могут в полной мере переложить их увеличение на потребителя, в результате чего снижается рентабельность их бизнеса.

Из-за резкого удорожания ряда товаров, в частности металла, древесины, стройматериалов, доходность малого бизнеса в 2021 году сильно упала за исключением ряда отраслей, например медицины и IT , подчеркнул президент «Опоры России» Александр Калинин. У микробизнеса меньше компетенций и запаса прочности, поэтому там наблюдаются наибольшие проблемы, заметил он. Кроме того, очень высокую конкуренцию для этого сегмента составляют самозанятые, есть тенденция перетекания работников микропредприятий в специальный налоговый режим. С другой стороны, давление на МСБ оказывает крупный бизнес, который заходит в нетрадиционные для себя сферы торговли и услуг , считает эксперт. Две указанные тенденции будут главными вызовами для малого бизнеса в 2022 году, прогнозирует Александр Калинин.

Иссякаемый оптимизм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Плюс еще демографический спад и ограничения на миграцию, то есть нехватка кадров. И еще инфляция : мы ее сейчас сами будем создавать, потому что более дорогие трудовые ресурсы, — добавил глава «Опоры России».

По данным Росстата, в 2021 году инфляция составила 8,39%. По прогнозу ЦБ, к концу 2022 года она замедлится до 4–4,5%, однако многие аналитики неоднократно заявляли, что показатель, скорее всего, составит 5–6%.

В то же время у предпринимателей есть надежда, что пятая волна ковида будет заключительной , подчеркнул Александр Калинин. При этом глава бизнес-объединения, говоря об оптимизме бизнеса, обратил внимание на то, что исследование проводилось в декабре 2021-го, когда угроза нового штамма еще так серьезно не воспринималась.

— В декабре настроения были другие, такие предновогодние. Выручка была хорошая. Почти все регионы сняли ограничения перед Новым годом. В первой половине декабря оптимизм был очень высокий, — оценил Александр Калинин.

Он указал, что в январе настроения предпринимателей заметно ухудшились.