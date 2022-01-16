Укололся и пошел: благодаря вакцинации снизилось давление на экономику

Вакцинация от коронавируса способствовала снижению давления на российскую экономику, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая XIII Гайдаровский форум в режиме видеоконференции. Так ли это в действительности и какими темпами в дальнейшем будет восстанавливаться экономика, разбирались «Известия».

По оценке Мишустина, прививочная кампания снизила давление на экономику, однако проходила неравномерно. Возникал дисбаланс, который удавалось преодолеть только за счет помощи бизнесу и гражданам. На это направлен ряд государственных программ и инициатив.

Среди других процессов премьер выделил снижение тренда глобализации, обострение борьбы за технологическое лидерство. До сих пор не оправились сферы туризма, офлайн-торговли и развлечений.

Не только коронавирус

Коронавирус — не главный фактор давления на экономику сейчас и в обозримом будущем, полагает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

— Главное — это позиция ЦБ РФ и ФРС США. Жесткая политика ФРС США приведет к тому, что инвесторы предпочтут не рисковать и разместят средства в американских гособлигациях, а не в рискованных активах развивающихся стран.

По оценке эксперта, цены на нефть восстановились после провала в начале 2020 года.

— Для нашей экономики рост цен на углеводороды — это большой позитив. Цены на газ сейчас корректируются, но тоже находятся на высоких уровнях, — продолжает Верников.

По оценке эксперта, в первом полугодии экономика будет продолжать восстановительный рост, во втором полугодии из-за отсутствия свежих драйверов рост постепенно снизится и в IV квартале может стать «нулевым».

— По итогам года потенциал роста ВВП — в районе 2%. Свежих драйверов для роста в виде структурных реформ и новых программ развития малого и среднего бизнеса нет. В последующие годы экономика будет расти со скоростью примерно 1,5% и вернется в доковидное состояние, — заключает эксперт.

Нет локдаунам

Вакцинация заметно поддержала российскую экономику , согласен научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов:

— Последние волны пандемии оказались не такими тяжелыми (по численности заболевших и ходу течения болезни), [благодаря] вакцинации, и государство смогло обойтись сравнительно мягкими ограничительными мерами.

По мнению аналитика, восстановительный рост себя исчерпал уже в 2021 году.

— Замедление неизбежно и даже благотворно — перегрев чреват еще большим и более устойчивым ускорением инфляции. Торможению роста будет значительно способствовать ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики , полагает Кондрашов.

Вакцинация позволила смягчить санитарные ограничения и не вводить повторные локдауны в ряде случаев, отмечает эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

— Следовательно, прививочная кампания смягчила ценовое давление, которое возникало из-за нехватки отдельной промежуточной продукции.

Ноябрьский консенсус-прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, построенный исходя из опросов среди профессиональных макропрогнозистов, предполагает снижение темпов роста ВВП с 4,3% в 2021 году до 2,5% в 2022 году, 2,2% в 2023 году и 2,0% в 2024–2027 годах.

Вакцинация и новые вызовы

Благодаря распространению вакцинации в 2021 году удалось добиться восстановительного роста ВВП в России в 4,2%, уверен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Вакцинация от COVID-19, безусловно, снизила давление на экономику. Наличие вакцин позволяет не вводить «сплошной» локдаун, а ограничиваться «точечными» методами реагирования, например ограничением массовых мероприятий или переводом сотрудников на удаленную работу. Большая часть организаций продолжает работать, хотя и с ограничениями.

Тем не менее в НРА ожидают, что распространение штамма «Омикрон» может привести к необходимости отвечать на новые вызовы.

— Высока неопределенность, связанная со скоростью распространения и с тяжестью заболеваемости. По расчетам НРА, убытки от каждой новой волны пандемии коронавируса в России составляют 1% ВВП. При этом они носят как прямой (снижается объем выпуска и продаж товаров и оказания услуг), так и косвенный характер: ограничение мобильности рабочей силы, движения товаров и услуг, сокращения производительности труда, дополнительными издержками предприятий на реализацию санитарных мер и т.д., — говорит аналитик.

НРА предлагает несколько сценариев развития событий.

— В базовом сценарии, если вакцинация населения поможет справиться и с «Омикроном» тоже, НРА ожидает рост ВВП России в 2022 году в 2–2,5%, — продолжает Гришунин. В пессимистическом сценарии пятая волна окажется разрушительной и приведет к суровым ограничительным мерам, и рост ВВП в 2021 году может снизиться до 1–1,5%.

В целом фактор COVID-19 после распространения вакцинации всё же отошел на второй план.

— Ключевыми драйверами экономического роста сейчас являются структурные ограничения в экономике: недостаток рабочей силы, низкая производительность труда, недостаточная инвестиционная и предпринимательская активность и геополитические риск и, — резюмирует эксперт.

Теперь всё зависит от нас

Благодаря масштабной вакцинации бизнес возвращается к жизни, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Работа госслужащих, предприятий общепита, центров образования и прочих офлайн-услуг стала возможна после вакцинации большинства сотрудников . Да, инициатива встретила определенное сопротивление, бизнес впал в зависимость от сотрудников. Но там, где всё прошло успешно, при соблюдении прочих правил санитарно-гигиенических норм предприятия заработали, и COVID-free зоны стали конкурентным преимуществом , — говорит аналитик.

По оценке эксперта, страна двигается в сторону создания коллективного иммунитета медленнее, чем хотелось бы.

— Вакцину от коронавируса внесли в календарь прививок, и теперь отговорки вроде «это мое дело» уже не работают: реальных противопоказаний не так много, публикуются результаты исследований в других странах. А статистика упрямо говорит о том, что среди вакцинированных меньше случаев тяжелого протекания болезни. То, что мы знаем о штамме «Омикрон», также говорит о том, что вакцина работает и против новых модификаций вируса.

Коллективный иммунитет в 80–90% обеспечит защиту как здоровья граждан, так и экономики. Чем быстрее это случится, тем быстрее восстановится и начнет двигаться вперед экономика.