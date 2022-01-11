Аналитики предсказали цену нефти к концу 2022 года

Цена на нефти к концу 2022 года сохранится на уровне, близком к текущему, из-за избытка предложения на мировом рынке, а также из-за снижения спроса в связи с новыми возможными локдаунами в разных странах. Об этом во вторник, 11 января, сообщила Lenta.Ru со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По их данным, минимальное значение составит $65-75 за баррель, а максимальное — $70-80. Среднее значение, по мнению экспертов, составит $70,72 за баррель.

По словам аналитиков Sber CIB Investment Research, в первом полугодии текущего года рынок, скорее всего, окажется под давлением из-за решения крупнейших стран использовать нефть из стратегических резервов и сезонного падения спроса. Спрос сезонно сильнее во втором полугодии, кроме того, необходимость восполнять объемы, ранее поставленные на рынок из стратегических резервов, сыграет свою роль.

Аналитик «Сбер Управление активами» Владимир Дмитрук высказал мнение, что в 2022 году спрос на нефть вряд ли превысит показатели 2019 года. «Сдержанно нисходящей динамики» нефтяных котировок ожидает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов из-за грядущего сворачивания стимулирующих программ в США, снижения темпов роста мировой экономики, а также распродажи нефти из стратегических запасов сразу нескольких стран.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что в течение года баланс на мировом рынке нефти вернется к профициту, а укрепление доллара может оказать дополнительное давление на котировки.

Ранее 11 января RT сообщил, что мировые цены на нефть растут в ходе торгов. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале поднялась на 0,42% — до $81,21 за баррель.

Газета The Wall Street Journal указывает, что рост цен на нефть сейчас связан с нестабильной ситуацией в Казахстане. По мнению аналитиков ANZ, слова которых приводит издание, инвесторы также ожидают информации о распространении омикрон-штамма коронавируса в Китае, так как возможная вспышка может снизить спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти, пишет сайт aif.ru.

5 января в ходе торгов на лондонской бирже Ice цена нефти Brent превысила $81 за баррель. В конце декабря нефть Brent торговалась немногим выше отметки $77 за баррель.