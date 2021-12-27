Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября

Цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки $77 за баррель. Это следует из данных лондонской биржи ICE в понедельник, 27 декабря.

По данным на 18:22 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла $77,08 за баррель, передает RT.

В последний раз стоимость Brent была выше $77 за баррель 26 ноября 2021 года, пишет Life.Ru.

24 декабря вице-премьер РФ Александр Новак высказал мнение, что в 2022 году цена нефти может сохраниться на уровне $75 за баррель с возможностью колебаний в районе 10%. Он отметил, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть.

Ранее, 21 декабря, частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров прокомментировал в беседе с «Федеральным агентством новостей» динамику нефтяных котировок. По его словам, в ближайшее время нефтяные котировки останутся на уровне $67–74 за баррель, поскольку на восстановление спроса давит ряд негативных факторов.

7 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, поэтому нефть будет стоить примерно $60–80 за баррель в 2022 году.

По его словам, ОПЕК+ «обеспечивает балансировку» нефтедобычи, однако мир стоит перед угрозой нехватки запасов. Он считает, что через пять лет мы увидим, что «впервые воспроизводства запасов не произойдет», что ряд компаний «прекратят разведку под давлением своих акционеров».

В тот же день «Известия» писали, что мировые котировки нефти увеличились более чем на 1%, после того как минэнерго США опубликовало еженедельные данные о запасах этого ресурса. Запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, до 428,29 млн баррелей. Оптимизма рынкам добавило и прошедшее заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила на прежнем уровне ключевую ставку — 0–0,25%.