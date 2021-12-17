Федун спрогнозировал цену нефти в $60-80 за баррель в 2022 году

Рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, поэтому нефть будет стоить примерно $60–80 за баррель в следующем году. Об этом заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун на презентации доклада «Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года» в пятницу, 17 декабря.

«Возможны кратковременные скачки, но в целом в ближайший год этот показатель будет выдерживаться», — сказал вице-президент.

Он отметил, что без ОПЕК+ мир находился бы в состоянии «жесточайшей волатильности, как мы это видим на примере газа». Он выразил надежду, что цены на нефть будут находиться в том диапазоне, который «комфортен как для потребителей, так и производителей».

По словам Федуна, несмотря на то, что ОПЕК+ «обеспечивает балансировку» нефтедобычи, но мир стоит перед угрозой нехватки запасов. Он считает, что через пять лет мы увидим, что «впервые воспроизводства запасов не произойдет», что ряд компаний «прекратят разведку под давлением своих акционеров». Он напомнил, что в мире сегодня заморожено примерно 5–7 млн баррелей в сутки (б/с) запасов, прежде всего иранских, на которые наложены санкции.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что мировые котировки нефти увеличились более чем на 1%, после того как минэнерго США опубликовало еженедельные данные о запасах этого ресурса. Запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, до 428,29 млн баррелей. Оптимизма рынкам добавило и прошедшее заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила на прежнем уровне ключевую ставку — 0–0,25%.