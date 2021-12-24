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Новак дал прогноз по ценам на нефть

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Цена нефти в 2022 году может сохраниться на уровне $75 за баррель с возможностью колебаний в районе 10%. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Он отметил, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть.

Кроме того, вице-премьер указал, что нефть в нынешних объемах будет востребована в мире как минимум в ближайшие 10–15 лет, ее потребление продолжится и после 2050 года.

«По предварительным прогнозам, в 2040 году спрос на нефть в различных сценариях составит 74–114 млн баррелей в сутки. Цена на нефть к 2050 году в реальных величинах окажется в пределах $40–70 за баррель в зависимости от сценария», — приводит журнал «Энергетическая политика» слова Новака.

По его словам, к 2040 году более 70% энергобаланса будет приходиться на ископаемые виды топлива.

17 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, поэтому нефть будет стоить примерно $60–80 за баррель в 2022 году.

По его словам, ОПЕК+ «обеспечивает балансировку» нефтедобычи, однако мир стоит перед угрозой нехватки запасов. Он считает, что через пять лет мы увидим, что «впервые воспроизводства запасов не произойдет», что ряд компаний «прекратят разведку под давлением своих акционеров».

В тот же день «Известия» писали, что мировые котировки нефти увеличились более чем на 1%, после того как минэнерго США опубликовало еженедельные данные о запасах этого ресурса. Запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, до 428,29 млн баррелей. Оптимизма рынкам добавило и прошедшее заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила на прежнем уровне ключевую ставку — 0–0,25%.

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