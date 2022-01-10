Бочные данные: надолго ли нефть закрепилась выше $80 за баррель

Цены на нефть Brent в ближайший месяц могут превысить отметку $84 за баррель , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Черное золото 10 января уже пробило планку $82 за бочку на фоне опасений о поставках из Казахстана и Ливии. На прошлой неделе котировки подскочили на 5%, после того как протесты в Казахстане нарушили ж/д сообщение и нанесли ущерб добыче на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз, а ремонт трубопровода в Ливии привел к снижению производства на 500 тыс. баррелей в сутки. После стабилизации ситуации в Казахстане на первый план выйдет, как и прежде, ситуация с коронавирусом в мире, добавили аналитики. Спрос будет расти медленно, а профицит увеличиваться. Акции нефтяных компаний при таких ценах наверняка также просядут. Ставку в этих условиях аналитики советуют сделать на бумаги организаций, производящих не только нефть, но и газ, а также компаний, имеющих проекты в области производства водорода.

Нефтяная платформа

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent 10 января поднялись выше $82 за бочку на 12:00 мск, по данным торгов на бирже ICE, скорректировавшись к 17:20 мск до $81,6. На прошлой неделе стоимость черного золота уже выросла на 5%, после того как протесты в Казахстане нарушили ж/д сообщение и нанесли ущерб добыче на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз, на которое приходится 30% добычи нефти в стране, отметил директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

Бочные данные Фото: Global Look Press/Michael Nagle

Очевидно, что напряженная ситуация в Казахстане положительным образом повлияла на нефтяные котировки — по сообщениям акционеров Chevron, в Казахстане была снижена добыча на месторождении Тенгиз, разработку которого ведет «Тенгизшевройл», добавил Андрей Маслов.

— Точные цифры неизвестны, однако добыча «Тенгизшевройл» составляет порядка 700 тыс. баррелей в сутки. В то же время казахстанские СМИ утверждают, что все три НПЗ в стране работают в штатном режиме, а ситуация в стране стабилизируется, — сказал он.

Как сообщалось в СМИ, казахская армия взяла под охрану Тенгизское месторождение, добыча на промысле восстанавливается.

Впрочем, говорить о стабилизации ситуации ещё рано, так как антитеррористическая операция продолжается, добавил Андрей Маслов. По словам президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, она должна завершиться в ближайшее время.

Ситуация в Казахстане вызывает опасения, поскольку страна экспортирует порядка 1,5 млн баррелей нефти в сутки , отметил ранее президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

В ближайшие дни стоимость черного золота может достигнуть $84 за баррель, заявил «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Бочные данные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Скорее всего, рост цен на нефть продолжится, однако ее дальнейшее удорожание способно вызвать негативную реакцию со стороны крупнейших стран-импортеров, что может привести к скоординированному высвобождению нефтяных запасов для снижения давления на цены (что уже происходило осенью ушедшего 2021 года), — напомнил эксперт.

Как писали «Известия», в ноябре 2021 года США объявили о решении задействовать стратегический нефтяной резерв ради снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии.

В ближайший месяц стоимость нефти, вероятно, будет находиться в коридоре $80–83 за баррель , хоть и возможны кратковременные пробития указанных уровней, считает Андрей Маслов.

Ценовые факторы

На нефтяные котировки повлияла не только ситуация в Казахстане, но и в Ливии — там ранее была приостановлена работа крупнейшего трубопровода, что привело к снижению объема экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Среди других факторов — влияние пандемии коронавируса , сказала «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

— Сейчас нефтяные котировки все еще восстанавливаются после просадки, вызванной паническими распродажами на фоне появления информации о штамме «Омикрон» и спекуляциями на тему того, как он может отразиться на экономической активности и транспорте, — согласен генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов ранее не исключил, что по окончании новогодних праздников в России может случиться подъем заболеваемости коронавирусом в связи с распространением «Омикрона». В то же время всё больше ученых заявляют, что «Омикрон» несколько менее опасен, чем предыдущие штаммы, а пандемия может завершиться уже в этом году, добавила Наталья Мильчакова.

Так, например, 3 января технический директор управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии. Как писали «Известия» со ссылкой на специалиста, при инфицировании штаммом «Омикрон» болезнь протекает легче, чем при штамме «Дельта», а число госпитализаций почти в два раза ниже.

Бочные данные Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

Ослабление опасений отнсительно воздействия «Омикрона» и растущий спрос на нефть будут способствовать продолжению роста цен на черное золото в краткосрочном периоде , считает Наталья Мильчакова. При этом до конца января следует ожидать стоимости нефти в коридоре $77–83 за баррель, заключила аналитик.

По мере же стабилизации ситуации в Казахстане этот фактор влияния на рынок будет ослабевать. Когда в стране спадет напряженность, наверняка и цены немного снизятся, вернувшись к уровню ниже $80 за баррель, сказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Важнейшими причинами по-прежнему будут оставаться отсутствие новых геоэкономических шоков на фоне выхода стран из непростой эпидемиологической обстановки, а также баланс спроса и предложения энергоносителей на рынке, заключил Андрей Лобода. При этом цены на нефть выше $80 за баррель будут способствовать укреплению курса рубля, добавила Наталья Мильчакова.

В среднесрочной перспективе ОПЕК и МЭА прогнозируют уровень нефтяных цен $75–76 за бочку в первом полугодии 2022-го со снижением к уровню $71–72 во втором полугодии. Спрос будет расти медленно, профицит станет увеличиваться. Акции нефтяных компаний при таких ценах наверняка также просядут — на фоне роста цен в прошлом году динамика будет более спокойной, считает Артем Деев.