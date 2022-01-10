Россиян предупредили о всплеске заболеваемости COVID-19 после праздников

По окончании новогодних праздников в России может случиться подъем заболеваемости коронавирусом в связи с распространением «Омикрон»-штамма. Об этом в воскресенье, 9 января, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«К концу праздников, может быть, сразу после них, у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «Омикрон»», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

6 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о случаях заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» среди людей, не покидавших страну.

При этом 3 января технический директор управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии. По ее словам, при инфицировании штаммом «Омикрон» болезнь протекает легче, чем при штамме «Дельта». Также число госпитализаций почти в два раза ниже при «Омикроне», чем при «Дельте».

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

В декабре исследования Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA) показали, что у заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19 вероятность попасть в больницу на 50–70% ниже, чем у пациентов с «Дельта»-штаммом.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

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