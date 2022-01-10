Прямой эфир
Экономика
НРА оценило среднегодовую инфляцию в 2022 году в 6%
Мир
Четыре блокпоста установили на въезде в казахстанский Атырау
Экономика
Девелоперам хотят упростить доступ к кредитам
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о коллапсе из-за снегопада
Общество
В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины
Мир
В Казахстане проведут масштабное расследование причин беспорядков
Мир
Два метра Великой Китайской стены обрушились из-за землетрясения
Общество
Нижний Новгород передал титул новогодней столицы России Новосибирску
Спорт
Российский гонщик столкнулся с итальянцем на седьмом этапе «Дакара»
Общество
Москвичей предупредили о рекордных за последние 80 лет сугробах
Сюжет:

Россиян предупредили о всплеске заболеваемости COVID-19 после праздников

Эксперт Роспотребнадзора: после праздников может вырасти заболеваемость COVID-19
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По окончании новогодних праздников в России может случиться подъем заболеваемости коронавирусом в связи с распространением «Омикрон»-штамма. Об этом в воскресенье, 9 января, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«К концу праздников, может быть, сразу после них, у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «Омикрон»», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

6 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о случаях заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» среди людей, не покидавших страну.

При этом 3 января технический директор управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии. По ее словам, при инфицировании штаммом «Омикрон» болезнь протекает легче, чем при штамме «Дельта». Также число госпитализаций почти в два раза ниже при «Омикроне», чем при «Дельте».

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

В декабре исследования Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA) показали, что у заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19 вероятность попасть в больницу на 50–70% ниже, чем у пациентов с «Дельта»-штаммом.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021