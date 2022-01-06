Мурашко заявил о случаях «Омикрона» среди не покидавших страну россиян

В России зафиксированы случаи заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» среди людей, не покидавших страну. Об этом 6 января заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «Омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — сказал глава Минздрава на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

Он также отметил, что в первые дни нового 2022 года система здравоохранения страны хорошо справляется с поставленными перед ней задачами.

Мурашко также заявил о крайней необходимости активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса. Министр рассказал о проводимых в Италии совместно с институтом Спаланцани исследованиях, которые показали, что вируснейтрализующая активность сыворотки у людей, привитых «Спутником V» и получивших через шесть месяцев ревакцинацию «Спутником Лайт», достаточно высока для надежной защиты человека от тяжелого течения заболевания. Это подтверждает уже озвученные результаты исследования, проведенного ранее Центром Гамалеи.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

Также в этот день Попова предположила, что штамм «Омикрон» из-за своей высокой скорости распространения может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Она отметила, что не вакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.