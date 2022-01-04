Все пошли по плану: как решение ОПЕК+ скажется на нефтяных ценых

Решение ОПЕК+, принятое вечером 4 января, в дальнейшем может дать ценам на нефть возможность серьезно закрепиться в диапазоне $72-81 за баррель Brent. Об этом "Известиям" заявили отраслевые эксперты, оценивая итоги встречи представители стран, входящих в организацию. После первой встречи в 2022 году участники ОПЕК+ выпустили заявление, в котором говорится о сохранении плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. В целом эксперты оценили событие как позитивное, ростом котировок в этот же день откликнулся и рынок.

Без изменений

Известно, что ранее эксперты технического комитета альянса оценивали ситуацию и изучали прогнозы ситуации на нефтяном рынке. В итоге специалисты не нашли оснований для изменения плана нефтедобычи в феврале. 4 января страны ОПЕК+ после недолгого обсуждения на уровне министров приняли решение увеличить ее объемы на 400 тыс. баррелей в сутки.

«Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в феврале 2022 года», говорится в итоговом коммюнике, которое опубликовал альянс по итогам заседания министров.

нефть опек Фото: Global Look Press/Omar Marques

Иными словами, на следующий месяц участники ОПЕК+ оставили принятые ранее условия сделки без изменений. Следующая встреча пройдет 2 февраля.

Месяцем ранее организация также не стала корректировать стратегию и повысила добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки в январе. В декабрьском отчете ОПЕК специалисты указывали, что новый штамм коронавируса «омикрон» не окажет серьезного влияния на мировой рынок нефти. Его воздействие должно быть мягким и кратковременным, говорилось в документе.

Справка «Известий» Сделку ОПЕК+ возобновили в мае 2020 года. Согласно условиям, ее участники сокращали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Сейчас квота уменьшилась до 4 млн баррелей в сутки. По графику, каждый месяц участники сделки увеличивают производство на 400 тыс. баррелей в сутки.

Сигнал для рынка

Произошедшее — крайне позитивный сигнал для рынка, считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов. Сохранение намеченных планов можно оценивать как отражение того, что страны ОПЕК+, исходя из статистики, не видят значимого снижения или замедления спроса на нефть.

— Происходит это несмотря на такие внешние факторы, как новый штамм коронавируса. Восстановление спроса идет с той же динамикой, в тех же объемах, что и во второй половине 2021 года, — заметил эксперт. — Само по себе это является значимым сигналом.

Если страны ОПЕК+ продолжают увеличивать добычу в том размере, в котором ранее определили, можно предположить, что они не видят угрозы с точки зрения текущего предложения. Ранее США, заявив об увеличении предложения нефти за счет своих стратегических резервов, пытались создать такую угрозу в информационном пространстве, напомнил Александр Фролов.

Пока же достаточно сложно оценить, как будут меняться цены на нефть. Сейчас наибольшее влияние на них могут оказать новости, которые можно интерпретировать как угрозу для рынка — например, если возникнет новый штамм коронавируса и он будет более угрожающим, чем последний. После таких сообщений крупнейшие потребители нефти вновь могут ввести ограничения, считают эксперты.

нефть опек Фото: Global Look Press/Fabian Strauch

Аналогичное влияние будет у любой новости, которая относится к динамике роста спроса, восстановлению добычи и объемам предложения нефти на рынке. Но влияние это — чисто спекулятивное, подчеркнул Александр Фролов. Если текущая ситуация в целом сохранится, то вряд ли что-то может значимо повлиять на цены, рассуждает он. На сегодняшний день стоимость нефти, заметил эксперт, находится в коридоре, который можно назвать инвестиционным оптимумом. То есть он благоприятен и для поддержания капитальных затрат компаний, и для рынка в целом.

Результат встречи ОПЕК+ стал вполне ожидаемым для участников рынка, отметил в беседе с «Известиями» директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода. А на фоне улучшения спроса на нефть сегодняшнее решение очень комфортно для экономики и валют России, Казахстана и Азербайджана, добавил он.

— В прошлом году миру столкнулся с энергетическим кризисом. Вряд ли нефть серьезно упадет в цене, если ее текущий дефицит сменится небольшим избытком предложения, — сказал эксперт. — В первом квартале наступившего года нефть, вполне вероятно, серьезно закрепится в диапазоне $72-81 за баррель Brent, к середине лета цены могут достигнуть отметки $90. На настроения инвесторов будут по-прежнему оказывать влияние новые непредвиденные шоки пандемии и риск разбалансировки в действиях самих участников ОПЕК+.

Пока же котировки фьючерса на нефть марки Brent увеличились на 1,5% до $80,16 на 18.17 по мск. В целом успешный импульс сегодняшнего события может дать старт новому витку умеренного укрепления рубля, сказал Андрей Лобода. К концу января доллар способен оказаться в диапазоне 73-74 рублей, а минимальные значения его курса в течение 2022 года могут достичь отметок 67-68 рублей, считает эксперт.