Байден заявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден объявил о решении задействовать стратегический нефтяной резерв США для снижения цен. Минэнерго США откроет доступ к 50 млн баррелей нефти. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Министерство энергетики США подготовит для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии», — говорится в сообщении.

При этом в Белом доме отметили, что за последние несколько недель цены на нефть упали почти на 10%, дополняет «Газета.Ru».

Одновременно с США стратегические запасы распечатают Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

О планах Байдена объявить о решении использовать нефть из стратегического запаса страны днем ранее сообщило агентство Bloomberg. Отмечалось, что в общей сложности США могут использовать более 35 млн баррелей нефти из стратегического запаса.

Также агентство заявило, что ОПЕК+ может изменить параметры соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов.

Тогда с просьбой увеличить поставки сверх плана к альянсу обращались США — цены на топливо на американских АЗС выросли с начала года на 62%. Представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что США будут добиваться от ОПЕК того, чтобы «поставки нефти соответствовали спросу».

6 ноября министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм сообщила, что страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию объемов, вынудив Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции.

Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.

В конце октября сообщалось, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. При этом администрация Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.