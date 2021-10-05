Минфин впервые увидел признаки перегрева потребительского рынка

На российском потребительском рынке наблюдаются признаки перегрева, наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минфином в рамках бюджетного пакета, уже внесенного в Госдуму.

К внутренним предпосылкам перегрева Минфин относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям. Среди внешних факторов ведомство указывает бюджетно-кредитую «накачку» денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. Указанные факторы, по оценке министерства, формируют «повышенный инфляционный фон».

Цены на продукты питания растут опережающими темпами. Так, согласно последним данным Росстата, увеличение стоимости товаров и услуг в августе этого года по сравнению с августом 2020-го составило 6,68%. Причем стоимость продовольственных товаров за год выросла на 7,7%. Из продуктов питания больше всего подорожали сахар (на 38,1%), подсолнечное масло (на 27,3%) и яйца (на 15,4%).

Слово «перегрев» в России обычно используют монетарные власти по отношению к ситуации с кредитованием. Неоднократно «перегревом» назывался стремительный рост ипотеки или необеспеченных займов граждан. Рост цен на продукты перегревом не назывался, даже в 2014 году, когда инфляция превышала 10%

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Жаркий октябрь: Минфин назвал перегревом ситуацию с ростом цен на продукты