Жаркий октябрь: Минфин назвал перегревом ситуацию с ростом цен на продукты

В росте цен на продукты питания власти увидели признаки перегрева. Такой термин по отношению к сложившейся в этом году ситуации на потребительском рынке используется впервые. Он фигурирует в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ Минфина внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета. Ведомство отмечает, что признаки перегрева частично основаны на временных факторах. Чиновники ожидают возвращения инфляции к целевому ориентиру в 4% уже в 2022-м. В этом году она вряд ли будет ниже 6%, прогнозируют эксперты.

В чем причина

В 2021 году в России резко росли цены на продукты : макароны, сахар, подсолнечное масло, а затем и другие продовольственные товары. На стремительное увеличение их стоимости неоднократно обращал внимание президент. Кабмин даже вводил механизм сдерживания цен на базовые продукты . При этом Владимир Путин говорил о невозможности полагаться на точечные меры в этом вопросе.

В итоге в ситуации, сложившейся на потребительском рынке, власти увидели признаки перегрева . Минфин заявил об этом в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку. Ведомство указало: скорость восстановления деловой активности в России превзошла прогнозы. По мере приближения ситуации на рынке труда к полной занятости это привело «к появлению признаков перегрева на потребительском рынке» .

Жаркий октябрь_1 Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Справка «Известий» В экономической теории под перегревом экономики понимается неспособность производственных мощностей страны удовлетворить возросший спрос на товары и услуги. Его признаками принято считать высокий рост ВВП, ускорение инфляции, снижение уровня безработицы, дефицит производственных мощностей, а основной причиной — необоснованно большие государственные расходы.

К внутренним причинам такого сценария Минфин относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям. Из внешних факторов на это повлияли бюджетно-кредитная накачка денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. Указанные факторы, по оценке министерства, формируют «повышенный инфляционный фон» .

Минфин считает, что признаки перегрева в потребительском секторе частично основаны на временных факторах . В частности, среди них повышенный внутренний спрос вследствие ограничений международного авиасообщения . При этом министерство признает, что наиболее острая ситуация складывается с ценами на продовольственные товары массового спроса .

«Даже временное ускорение инфляции традиционно наиболее болезненно сказывается на наименее защищенных гражданах с низким уровнем доходов», — констатирует Минфин в документе.

Вместе с тем министерство характеризует политику Банка России по таргетированию инфляции как ответственную и ожидает возвращения показателя роста цен к целевому ориентиру в 4% уже в 2022 году.

«В условиях достижения полной занятости и преодоления допандемийного трендового уровня деловой активности предусматривается завершение нормализации бюджетной политики, что будет содействовать стабилизации инфляционных ожиданий и возвращению инфляции к целевому ориентиру», — прогнозирует Минфин.

Жаркий октябрь_2 Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Известиям» сообщили, что постоянно проводят мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в рамках поручения президента. При этом там подчеркнули, что не ведут разработку законопроекта, который ограничивает наценки на продукты в торговых сетях.

Слово «перегрев» в России обычно используют монетарные власти по отношению к ситуации с кредитованием. Неоднократно перегревом назывался стремительный рост ипотеки или необеспеченных займов граждан. Рост цен на продукты перегревом не назывался даже в 2014 году, когда инфляция превышала 10%.

И что делать

Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития на 2022–2024 годы, который лег в основу проекта бюджета, ожидает в 2021-м инфляцию в размере 5,8% и рост ВВП на 4,2%. Банк России в свою очередь прогнозирует инфляцию в 2021 году в коридоре 5,7–6,2% .

При этом цены на продукты питания растут опережающими темпами. Так, согласно последним данным Росстата, увеличение стоимости товаров и услуг в августе этого года по сравнению с августом 2020-го составило 6,68% . Причем стоимость продовольственных товаров за год выросла на 7,7%, а непродовольственных — на 7,97%.

Из продуктов питания больше всего подорожали сахар (на 38,1%), подсолнечное масло (на 27,3%) и яйца (на 15,4%).

В Минэкономразвития отказались комментировать оценки Минфина о признаках перегрева в потребительском секторе. В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий».

По словам управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, признаки перегрева связаны с опережающими темпами роста спроса по сравнению с производственными возможностями.

— Здесь ситуация усугубляется логистическими проблемами, так как если раньше дефицит производственных возможностей компенсировался импортом, то сейчас есть перебои с поставками либо импорт поступает по повышенным ценам в связи с подорожанием логистики , — заявил он, добавив, что повышенная инфляция — следствие перегрева.

По ожиданиям НРА, к концу 2021-го инфляция может приблизиться к 7,5% . При этом бороться с таким перегревом достаточно сложно, так как частично он вызван внешними причинами (недостатком импорта), а административные меры (такие, как экспортные ограничения или контроль за ценами) дают хороший результат в краткосрочном периоде, но чреваты еще большим ростом цен в будущем, предупредил Сергей Гришунин.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв не считает российскую экономику в целом перегретой, но не исключает признаков перегрева на отдельных рынках . По его мнению, необходимость охлаждения в текущих условиях не обоснована. При этом ожидания властей по поводу трехпроцентного роста экономики в следующем году, по его словам, «начинают вызывать сомнения».

— За счет того, что мы пытаемся охладить экономику, мы можем получить историю, когда у нас и инфляция будет ниже таргета, и экономический рост тоже, — предупредил эксперт.