 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Японии нашли новое инфекционное вызванное новым вирусом заболевание
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» опровергла сбои в работе соцсети
Мир
Байден допустил возможность дефолта в США
Экономика
Акции Facebook упали на фоне массового сбоя соцсетей
Экономика
Биржевая цена газа в Европе падала ниже $1130 из-за новостей о СП-2
Мир
США обновят свои решения по въезду иностранцев и признанию вакцин от COVID
Интернет
Данные 1,5 млрд пользователей Facebook выставили на продажу в даркнете
Спорт
Винер-Усманова назвала причину недопуска россиянок на Гран-при в Израиле
Интернет
Сбой произошел в работе Twitter, Google и Amazon
/

Жаркий октябрь: Минфин назвал перегревом ситуацию с ростом цен на продукты

Какие факторы на это повлияли и что будет с инфляцией дальше
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Жаркий октябрь: Минфин назвал перегревом ситуацию с ростом цен на продукты
2021-10-04 17:44:41">
2021-10-04 17:44:41
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В росте цен на продукты питания власти увидели признаки перегрева. Такой термин по отношению к сложившейся в этом году ситуации на потребительском рынке используется впервые. Он фигурирует в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ Минфина внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета. Ведомство отмечает, что признаки перегрева частично основаны на временных факторах. Чиновники ожидают возвращения инфляции к целевому ориентиру в 4% уже в 2022-м. В этом году она вряд ли будет ниже 6%, прогнозируют эксперты.

Борщевой добор: Минпромторг попросил регионы увеличить число ярмарок
Позволит ли мера снизить стоимость овощей

В чем причина

В 2021 году в России резко росли цены на продукты: макароны, сахар, подсолнечное масло, а затем и другие продовольственные товары. На стремительное увеличение их стоимости неоднократно обращал внимание президент. Кабмин даже вводил механизм сдерживания цен на базовые продукты. При этом Владимир Путин говорил о невозможности полагаться на точечные меры в этом вопросе.

В итоге в ситуации, сложившейся на потребительском рынке, власти увидели признаки перегрева. Минфин заявил об этом в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку. Ведомство указало: скорость восстановления деловой активности в России превзошла прогнозы. По мере приближения ситуации на рынке труда к полной занятости это привело «к появлению признаков перегрева на потребительском рынке».

Жаркий октябрь_1
Бутылки с растительным маслом на полке магазина
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Справка «Известий»

В экономической теории под перегревом экономики понимается неспособность производственных мощностей страны удовлетворить возросший спрос на товары и услуги. Его признаками принято считать высокий рост ВВП, ускорение инфляции, снижение уровня безработицы, дефицит производственных мощностей, а основной причиной — необоснованно большие государственные расходы.

К внутренним причинам такого сценария Минфин относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям. Из внешних факторов на это повлияли бюджетно-кредитная накачка денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. Указанные факторы, по оценке министерства, формируют «повышенный инфляционный фон».

Теперь банановый: рост цен охватил все группы товаров
Судя по логистической динамике, ситуация продолжит усугубляться

Минфин считает, что признаки перегрева в потребительском секторе частично основаны на временных факторах. В частности, среди них повышенный внутренний спрос вследствие ограничений международного авиасообщения. При этом министерство признает, что наиболее острая ситуация складывается с ценами на продовольственные товары массового спроса.

«Даже временное ускорение инфляции традиционно наиболее болезненно сказывается на наименее защищенных гражданах с низким уровнем доходов», — констатирует Минфин в документе.

Вместе с тем министерство характеризует политику Банка России по таргетированию инфляции как ответственную и ожидает возвращения показателя роста цен к целевому ориентиру в 4% уже в 2022 году.

«В условиях достижения полной занятости и преодоления допандемийного трендового уровня деловой активности предусматривается завершение нормализации бюджетной политики, что будет содействовать стабилизации инфляционных ожиданий и возвращению инфляции к целевому ориентиру», — прогнозирует Минфин.

Жаркий октябрь_2
Мешки с сахаром на полке магазина
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Известиям» сообщили, что постоянно проводят мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в рамках поручения президента. При этом там подчеркнули, что не ведут разработку законопроекта, который ограничивает наценки на продукты в торговых сетях.

Слово «перегрев» в России обычно используют монетарные власти по отношению к ситуации с кредитованием. Неоднократно перегревом назывался стремительный рост ипотеки или необеспеченных займов граждан. Рост цен на продукты перегревом не назывался даже в 2014 году, когда инфляция превышала 10%.

И что делать

Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития на 2022–2024 годы, который лег в основу проекта бюджета, ожидает в 2021-м инфляцию в размере 5,8% и рост ВВП на 4,2%. Банк России в свою очередь прогнозирует инфляцию в 2021 году в коридоре 5,7–6,2%.

Снизу постучали: инфляция в России продолжит расти
Центробанк опубликовал итоги за первое полугодие

При этом цены на продукты питания растут опережающими темпами. Так, согласно последним данным Росстата, увеличение стоимости товаров и услуг в августе этого года по сравнению с августом 2020-го составило 6,68%. Причем стоимость продовольственных товаров за год выросла на 7,7%, а непродовольственных — на 7,97%.

Из продуктов питания больше всего подорожали сахар (на 38,1%), подсолнечное масло (на 27,3%) и яйца (на 15,4%).

В Минэкономразвития отказались комментировать оценки Минфина о признаках перегрева в потребительском секторе. В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий».

По словам управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, признаки перегрева связаны с опережающими темпами роста спроса по сравнению с производственными возможностями.

Жаркий октябрь_3
Женщина в магазине у полок с куриными яйцами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Здесь ситуация усугубляется логистическими проблемами, так как если раньше дефицит производственных возможностей компенсировался импортом, то сейчас есть перебои с поставками либо импорт поступает по повышенным ценам в связи с подорожанием логистики, — заявил он, добавив, что повышенная инфляция — следствие перегрева.

Бодрое мычание: в России ожидается падение цен на мясо
Прогнозы может испортить затянувшаяся засуха

По ожиданиям НРА, к концу 2021-го инфляция может приблизиться к 7,5%. При этом бороться с таким перегревом достаточно сложно, так как частично он вызван внешними причинами (недостатком импорта), а административные меры (такие, как экспортные ограничения или контроль за ценами) дают хороший результат в краткосрочном периоде, но чреваты еще большим ростом цен в будущем, предупредил Сергей Гришунин.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв не считает российскую экономику в целом перегретой, но не исключает признаков перегрева на отдельных рынках. По его мнению, необходимость охлаждения в текущих условиях не обоснована. При этом ожидания властей по поводу трехпроцентного роста экономики в следующем году, по его словам, «начинают вызывать сомнения».

— За счет того, что мы пытаемся охладить экономику, мы можем получить историю, когда у нас и инфляция будет ниже таргета, и экономический рост тоже, — предупредил эксперт.

По прогнозу ИНП РАН, инфляция в 2021-м составит 6,3%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021