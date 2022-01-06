Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 62,6%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг отметки в 62,6%. Неделю назад показатель был равен 61,8%. Об этом 6 января сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Также стало известно, что первый компонент вакцины от коронавируса в стране получили свыше 79 млн. человек.

«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера РФ, в четырех регионах уровень коллективного иммунитета превышает 80%. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Близки к этой отметке Тува (78%), Липецкая и Московская области (76,7% и 76,5% соответственно).

В Белгородской, Калининградской, Мурманской, Орловской, Пензенской и Тюменской областях и Хакасии коллективный иммунитет составляет 72% и более.

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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