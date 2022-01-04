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Врач назвал срок улучшения ситуации с пандемией в мире

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Ситуация с коронавирусом начнет улучшаться не раньше 2023 года, поскольку необходимо решить не только медицинские вопросы, но и геополитические, и экономические. Об этом рассказал во вторник, 4 января, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского.

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«Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — цитирует его «РИА Новости».

По словам врача, пандемия коронавируса в 2022 году едва ли закончится.

Днем ранее, в понедельник, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.

По его словам, в режим восприятия COVID-19 как гриппа можно войти в случае принятия надежных протоколов по применению лекарств.

Кроме того, он подчеркнул, что низкий уровень вакцинации — упущение и граждан, и науки, и власти.

В ходе беседы с журналистами 30 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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