Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19

Проведение массовых мероприятий в России отменяется в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом в понедельник, 4 октября, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Массовые мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса, подчеркнула она.

«Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. — всего в двух субъектах», — продолжила Попова.

По ее словам, есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах. Она привела в пример Брянскую область, где рост новых случаев коронавируса составляет 22%, Севастополь, где рост составляет 34%, Орловскую область — рост 27%. Количество контрольных мероприятий и наказаний за нарушения в этих регионах минимален, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее в этот день она назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в стране. По словам Поповой, в 12 регионах наблюдается рост заболеваемости, только в пяти регионах снижается количество новых случаев COVID-19.

Также в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Однако заболеваемость среди привитых в России составляет лишь 2%, указал он.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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