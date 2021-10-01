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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

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В России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса, однако нынешняя ситуация в значительной мере отличается от той, что была прошлой весной. Об этом 1 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Цифры тогда (прошлой весной. — Ред.) были иные, динамика была иная, вы можете сами это легко сопоставить и увидеть. Также сейчас меры принимаются на земле, регионы реагирует, вы видите, все по-разному вводят ограничения. Посмотрим, как будет развиваться дальше. Пока динамика плохая, вызывает беспокойство», — сказал он на брифинге.

В России за минувшие сутки зафиксировали 24 522 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Московской области (1339).

Ранее, 30 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, по его словам, число госпитализаций выросло на 25%. Кроме того, он сообщил, что правительство выделит на закупку бесплатных медикаментов для регионов более 5 млрд рублей.

29 сентября Песков заявил, что в Кремле считают рост заболеваемости COVID-19 поводом для очередной мобилизации, но введение мер на федеральном уровне пока не планируется. По его словам, каждый регион в зависимости от ситуации на местах самостоятельно принимает необходимые меры.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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