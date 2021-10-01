С новым заходом: регионы возвращают ограничения из-за COVID-19

Регионы возвращают антиковидные ограничения: вводят QR-коды, закрывают учебные заведения и роддома . Во Владимирской области число заболевших за неделю увеличилось на 20%, в Башкортостане — на 15%. В Воронежской области почти на 40% выросло количество «тяжелых» пациентов на кислородной поддержке , а в больницах Хакасии осталось лишь 16% свободных коек для больных коронавирусом, узнали «Известия». В Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Глава кабмина Михаил Мишустин назвал ситуацию с распространением COVID-19 в стране напряженной, а число вакцинированных недостаточным. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что некоторые регионы не выполняют норматив по тестированию на коронавирус .

Кривая пошла вверх

За минувшие сутки в ковидные стационары Владимирской области поступило больше человек, чем выписалось оттуда, — 189 против 129 , сообщили «Известиям» в местном депздраве. За последнюю неделю число зарегистрированных случаев в регионе выросло на 20% .

В Воронежской области за прошедшую неделю количество заболевших выросло на 7%. Причем, число тяжелых пациентов на кислородной поддержке увеличилось почти на 40% . Продолжается и рост заболеваемости внебольничной пневмонией, за предыдущую неделю он составил 33%, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства региона. В области принято решение не возобновлять работу объектов дополнительного образования как минимум до выхода детей с каникул в ноябре. На дистанционное обучение могут уйти и обычные школы .

В Хакасии, где аналогичный темп прироста новых случаев, также возросло количество госпитализаций в красные зоны. В среднем в них кладут по 100 человек в день , сообщили в минздраве региона. Осталось всего 16% свободных коек для пациентов с COVID-19. С начала недели в республике прекратил работать по своему профилю Черногорский родильный дом, его вновь сделают ковидным госпиталем .

В минздраве Республики Алтай «Известиям» сообщили, что за минувшую неделю коронавирусом заразились 208 человек, что на 5,5% больше, чем неделей ранее .

— Показатель заболеваемости в республике ниже, чем среднероссийский, дополнительные ограничительные меры не введены, — сказали в пресс-службе.

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В Калужской области и Республике Башкортостан за неделю число заразившихся COVID-19 выросло на 15% , сообщили «Известиям» в минздравах этих регионов. В Башкирии с 27 сентября для посещения театров и концертов понадобится QR-код .

Аналогичное требование с 5 октября ввели и власти Удмуртии . В регионе запретили работу большинства фуд-кортов и оказание услуг общественного питания с использованием службы доставки, отметили в пресс-службе местного минздрава.

В Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу . Об этом сообщила 30 сентября заммэра столицы Анастасия Ракова.

« Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит, в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19 », — заявила она журналистам. Вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест, добавила она.

Всё та же «Дельта»

Рост числа заболевших связан с началом учебного года в школах, колледжах и университетах, уверен директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков .

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— Мы ожидали, что этой осенью повторится сценарий 2020 года. С 1 сентября одномоментно по всей стране возрастает число социальных контактов у той категории, которую пока нельзя вакцинировать, — детей до 18 лет. А дети составляют примерно 30% от населения. Некоторые из них уже переболели коронавирусом — в зависимости от региона это 20–45% от общего числа , — сказал он «Известиям».

Кроме того, заболеваемость растет из-за «Дельта»-штамма.

— Самый распространенный штамм коронавируса в России — по-прежнему «Дельта» и его разновидности. «Дельта» пришла в мае и вытеснила все остальные штаммы, что не очень хорошо, поскольку говорит о ее высокой эффективности . Этот штамм крайне контагиозен и, к сожалению, эффективно убивает, — заметил вирусолог.

По его словам, «Дельта» понизила средний возраст тяжелого течения коронавируса: если раньше серьезно болели люди старше 65 лет, то сейчас уже те, кто старше 45 лет . Именно с этим связан рост числа тяжелых» пациентов в ряде регионов. При этом «Дельта» быстро распространяется не только в популяции, но и в организме человека, в силу чего приводит к более серьезным поражениям внутренних органов. Летальность этого штамма существенно выше, чем у «уханьского» варианта.

Решение московских властей проверять на коронавирус больных ОРВИ Павел Волчков оценил позитивно.

— Идея замечательная. Было бы еще лучше, если бы люди сами делали себе экспресс-тесты без участия врачей. Но не стоит воспринимать это как панацею : экспресс-тест на антиген эффективен, когда у заболевшего большие концентрации частиц в физиологических жидкостях. Если пик болезни пропустить, то тест может дать ложноотрицательный результат. ПЦР значительно более точный метод, — сказал он.

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Кризисное обсуждение

Ситуация с коронавирусом в России в настоящий момент напряженная, сообщил Михаил Мишустин 30 сентября на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

— Растет число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тыс. новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25% , — отметил глава кабмина.

При этом он отметил, что общее число вакцинированных в России пока недостаточное . «Более 40 млн человек уже прошли полный курс вакцинации, то есть получили два компонента препарата», — отметил Михаил Мишустин. По информации премьера, по всей стране открыто более 8,5 тыс. прививочных пунктов, в том числе мобильных. Он также напомнил о том, что вакцинированные люди легче переносят вирус, а прививка — «это лучший способ уберечь себя и близких от опасных последствий болезни».



В Совфеде также подчеркнули безальтернативность иммунизации в борьбе с коронавирусом .



— Я глубоко убежден в ключевой роли вакцинации. Статистика по всему миру показывает прямую зависимость ее уровня и количества новых заболевших и умерших. Мы видим, если человек привит, то большая вероятность легкого течения болезни, которая проходит без серьезных последствий. Сейчас нужно сосредоточить внимание регионов не на введении новых ограничений, а на информировании людей о важности вакцинации, — отметил в разговоре с «Известиями» член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании рассказал о снижении темпов вакцинации по стране за последний месяц и сообщил о завершении третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» . При этом, он добавил, что в регионах создан запас вакцин более чем на два месяца.