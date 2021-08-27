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Глубина COVID: в «Векторе» выяснили срок жизни «Дельты» в воде

Специалисты Роспотребнадзора оценили риски заражения через купание или питье
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Глубина COVID: в «Векторе» выяснили срок жизни «Дельты» в воде
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2021-08-19 16:36:57
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Ученые центра «Вектор» проверили динамику инфекционной активности штамма «Дельта» в воде. Эксперимент показал, что индийский штамм ведет себя так же, как и предыдущие варианты, и может сохранять свою жизнеспособность до 72 часов. Как сообщили «Известиям» в «Векторе», на сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через открытые водоемы, а также через питьевую воду, поэтому купание в реке, озере или море безопасно. Однако риск заражения от людей остается. Научный центр Роспотребнадзора дал рекомендации, как стоит вести себя в прибрежной зоне, что особенно актуально для тех, кто запланировал отпуск на бархатный сезон.

Мутант под водой

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Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проверили «Дельта»-штамм коронавируса на сроки выживаемости в воде. Образцы изучались на протяжении трех часов, одних суток, 48 и 72 часов. Выяснилось, что индийский штамм сохраняет свою жизнеспособность до 72 часов. Это совпадает с результатами, полученными ранее на других штаммах.

— Исследование проводилось аналогично предыдущим, — рассказали «Известиям» в «Векторе». — Отличий в динамике инактивации в воде у варианта «Дельта» не выявлено.

В прошлом году специалисты центра провели научный эксперимент по изучению жизнеспособности вируса SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. «Вполне вероятно, что одним из потенциальных источников этой инфекции может являться инфицированная вода», — сказано в аннотации к статье. Специалисты исследовали динамику остаточной инфекционной активности вируса SARS-CoV-2 в образцах питьевой дехлорированной воды и пробах, имитирующих морскую воду, с концентрацией солей по хлориду натрия 0,9% и 3,5% при нормальных условиях температуры (24–28 ºС). Также были получены данные о жизнеспособности коронавируса в образцах питьевой дехлорированной воды, хранящихся при температуре +4 °С в течение 1, 3, 24, 48 и 72 часов.

Глубина COVID
проба воды
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В статье показано, что в образцах, имитирующих морскую воду разной солености, хранившихся в лабораторных условиях при температуре 24–28 ºС, коронавирус SARS-CoV-2 сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености, а в образцах питьевой дехлорированной воды — в течение 72 часов, — уточнили в «Векторе».

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Пляж особого режима

При исследовании питьевой дехлорированной воды удалось установить, что степень сохранности жизнеспособности SARS-CoV-2 зависит от температуры хранения исследуемого образца: чем она ниже, тем лучше вирус сохраняет свою жизнеспособность. В частности, было показано, что при +4 ºС жизнеспособность вируса сохранялась лучше, чем при 24–28 ºС, отметили в «Векторе».

При этом живучесть вируса более двух суток в воде не говорит о том, что купание в реке или море может стать причиной инфицирования человека, доказательств этому по-прежнему нет.

— На сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через воду открытых водоемов, а также через питьевую воду. В силу ограниченной жизнеспособности вируса и его, как правило, низких концентраций в возможных местах для купания риски заражения через воду являются минимальными, — сообщили в «Векторе».

Глубина COVID
пляж
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По словам ученых Роспотребнадзора, основная угроза связана с контактами с другими людьми, поэтому для снижения потенциальных рисков инфицирования на пляжном отдыхе, необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегая массового скопления людей, в том числе и на берегу, и в воде, особенно в прибрежной зоне, пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками для профилактической обработки рук.

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Занимательная биофизика

Заражение через воду практически исключено. Во-первых, в воде вирус находят в очень малых количествах, сообщил «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

— Во-вторых, в такой среде он не живет долго. В-третьих, любая очистка воды его убьет. Так что в водопроводной воде его быть не может, а вероятность заразиться при купании крайне невелика, — рассказал эксперт.

У исследований устойчивости различных вирусов и их штаммов в окружающей среде есть очень важная цель. Это нужно в первую очередь для планирования санитарных мероприятий, проводимых в целях предотвращения распространения инфекций, сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов. Что же касается мутаций, то они существенно не влияют на физико-химические свойства вирусных частиц, подчеркнул он.

Глубина COVID
кран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Это всё равно, как ели бы разные люди с разным цветом волос и глаз вдруг окажутся по-разному чувствительными к температуре или радиации, — пояснил эксперт. — Примерно все люди будут восприимчивы к этим факторам одинаково. Также и вирусы. Мутации сказываются на некоторых их биологических свойствах, но на структуру, то есть устойчивость самих вирусных частиц, они практически не оказывают влияния.

Как уже писали «Известия», ученые из разных стран мира изучают частицы коронавируса в сточных водах. По данным исследователей из Нидерландов, увеличение количества вирусных частиц в использованной воде происходит еще до того, как у многих пациентов появляются симптомы COVID-19. Значит, подобным образом можно обнаруживать и наиболее зараженные территории.

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