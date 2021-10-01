В России за сутки выявили 24 522 случая COVID-19

За сутки в России выявили 24 522 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 9% из них не имели клинических проявлений, рассказали 1 октября в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Московской области (1339). За последние 24 часа от последствий вируса скончались 887 пациентов, выздоровели 19 955 человек.

Всего по состоянию на 1 октября в России с начала пандемии выявили 7 535 548 случаев COVID-19. Скончались за указанный период 208 142 человека, полностью выздоровели 6 692 722 человека.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране напряженная, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%. Премьер призвал власти регионов принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей.

Как добавил глава Минздрава Михаил Мурашко, под наблюдением медицинских работников находится 900 тыс. человек и темпы прироста случаев коронавируса за последнюю неделю достаточно высоки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также в четверг напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом. По его словам, уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, несмотря на то что организованная работа создала все условия и обеспечила всё необходимое количество вакцин для населения. Он также указал на необходимость регионам страны реагировать на ситуацию с распространением коронавируса. Песков добавил, что на федеральном уровне никаких решений по новым ограничениям не принималось.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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