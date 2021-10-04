Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная. Такое мнение 4 октября высказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Ситуация на самом деле крайне напряженная», — заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что в 12 регионах страны наблюдается рост заболеваемости, только в пяти регионах продолжается снижение распространения COVID-19. Как уточнила Попова, рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный.

«Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах», — добавила глава Роспотребнадзора.

Также в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Также уточнялось, что заболеваемость COVID-19 среди привитых в России составляет лишь 2%.

Ранее, 4 октября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что первые данные испытаний эффективности одновременного введения вакцин против коронавируса и гриппа показали хорошие результаты. Также он высказал мнение, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков и взрослых будет сопоставимой. Кроме того, министр сказал, что среди пожилых людей в России на данный момент от коронавируса привито чуть больше 60%.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что в стране принимаются соответствующие меры.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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