Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа

Первые данные испытаний эффективности совместного введения вакцин против коронавируса и гриппа показали хорошие результаты. Об этом 4 октября в ходе пленарной сессии форума «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас важная задача — оценить эффективность вместе введения вакцины против ковида и против гриппа. Первые результаты показывают обнадеживающие, очень хорошие результаты даже при использовании совместном вакцин», — сказал Мурашко.

Министр уточнил, что в ходе испытаний вакцины вводятся одновременно в один день.

О подготовке иммунологической комиссией Минздрава РФ нового порядка совмещения вакцин против коронавируса и гриппа Мурашко сообщил в ходе посещения станции скорой помощи в Саратовской области в начале сентября.

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, до появления новых рекомендаций между введением вакцин от COVID-19 и гриппа следует соблюдать интервал в один месяц.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что в стране принимаются соответствующие меры.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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