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Мурашко спрогнозировал эффективность «Спутника V» среди подростков

Мурашко: эффективность «Спутника V» среди подростков и взрослых будет сопоставима
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Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков и взрослых будет сопоставима. Такое мнение высказал в понедельник, 4 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы получили сейчас колоссальные объемы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», — сказал Мурашко на форуме «Биотехмед».

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Ранее, 28 сентября, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу клинических испытаний вакцины «Спутник V» среди подростков. Отмечалось, что испытания будут проводиться при участии 3 тыс. добровольцев возрастной группы 12–17 лет.

24 июля главный врач медцентра «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог Евгений Тимаков заявил, что вакцинация от COVID-19 может быть показана прежде всего детям от 14 лет до 18 лет. По его словам, организм детей в таком возрасте развит практически как у взрослых, поэтому необходимо защитить от вируса их репродуктивные органы.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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