Спутник жизни: Минздрав обновил прививочные рекомендации

ВИЧ-инфицированных граждан разрешено вакцинировать от COVID-19, но из зарегистрированных в РФ препаратов только «Спутником V» . Это и другие правила содержатся во временных методических рекомендациях по порядку проведения вакцинации против COVID-19, изданных Минздравом 24 августа. В документе, в частности, прописано, какими вакцинами рекомендуется прививать россиян разных возрастных категорий и как долго действует QR-код, полученный после иммунизации или болезни .

Экстренный «Лайт»

24 августа ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ утвердило временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Предыдущий аналогичный документ с тем же названием был выпущен 2 июля.

Во временных методических рекомендациях обозначены следующие возрастные категории для применения различных российских вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона» — взрослые старше 18 лет, «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант «Спутника V»), «КовиВак» и «Спутник Лайт» — лица в возрасте от 18 до 60 лет .

Спутник жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом в том же документе содержится и другая информация о «Спутнике Лайт»: отмечается, что в инструкции к нему прописана возможность применения этого препарата людьми старше 60 лет .

21 августа во время визита в Элисту министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» лицами старше 60 . Она преимущественно применяется для повторной вакцинации, подчеркнул глава ведомства. «Спутник Лайт», по словам министра, может быть рекомендован медицинским сообществом и тем, кто уже переболел коронавирусом.

«Известия» обратились в Минздрав с просьбой разъяснить разночтения.

Эксперты считают, что «Спутник Лайт» уже имеет достаточно хорошую репутацию.

— Меня всё устраивает в «Лайте», потому что по факту это первый компонент «Спутника V», — объяснил «Известиям» врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. — Для чего нужен однокомпонентный препарат? Этот вопрос скорее не медицинский, а организационный. Во-первых, если что-то случится, будет возможность быстро привить большое количество людей и не ждать три недели для повторной прививки. Это обеспечит гражданам хоть какую-то защиту от вируса . Во-вторых, это препарат для ревакцинации. Для нее взяли первый компонент «Спутника V», дали ему отдельное название и наладили отдельный выпуск. А раз уж налажен выпуск препарата, соответственно, он должен пройти все положенные процедуры клинических испытаний, регистраций и так далее. Поскольку «Спутник V» разрешен к применению у людей 60+, закономерно, что и «Спутник Лайт» получил такое разрешение .

Спутник жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Временные методические рекомендации не уточняют, какими препаратами проводить ревакцинацию: здесь действуют те же правила, что и для первичной. Как и июльская инструкция, новый документ рекомендует повторно прививаться через шесть месяцев после первичной вакцинации или перенесенного ковида. Этот норматив действует в условиях эпидемии, когда установлен режим так называемой экстренной вакцинации. А когда заболеваемость спадет, Минздрав советует повторно привиться спустя 12 месяцев после первого цикла или болезни (так называемая рутинная вакцинация).

Лечиться от ВИЧ, прививаться от COVID

В новом документе Минздрав уточнил порядок вакцинации ВИЧ-инфицированных. « Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную (против ВИЧ. — «Известия») терапию, через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств , — сказано в тексте. — Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитными состояниями».

Андрей Поздняков разъяснил, почему медики говорят об отсрочке в четыре недели.

Спутник жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Терапия против ВИЧ снижает вирусную нагрузку более чем в 10 раз через четыре недели после начала приема. После этого начинает нормализовываться количество лимфоцитов, соответственно, нормализуется иммунный ответ на любые инфекции, улучшается состояние больного . То есть через четыре недели после правильно назначенной терапии у ВИЧ-инфицированного формируется иммунная защита и, кроме того, происходит адаптация к лечению, — сказал эксперт.

Помимо всего прочего во временных методических рекомендациях сказано: граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентным «Спутником Лайт». Срок действия QR-кода — год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев .

После любой прививки

Составители рекомендаций призывают медучреждения разъяснять гражданам, что вакцинация не может быть причиной заболевания ковидом . Лиц старше 60 лет рекомендовано взять на особый учет и проводить с ними индивидуальную работу.

Медики согласны с тем, что разъяснительную работу нужно активизировать.

— К сожалению, часть людей продолжает верить дезинформации, которая распространяется через соцсети довольно-таки небольшим количеством убежденных антиваксеров , — поделился с «Известиями» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. — После введения любой вакцины возможны побочные реакции, которые в подавляющем большинстве случаев представлены кратковременной лихорадкой, ломотой в теле или неприятными ощущениями в месте инъекции. Изредка возникают аллергические реакции, которые крайне редко представляют опасность, и склонность к ним надо принимать во внимание у конкретного человека. В единичных случаях на сотни тысяч инъекций возможно возникновение серьезных осложнений. Но суммарно это несопоставимо с теми опасностями, которые несет COVID-19.

Спутник жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тем не менее у многих на слуху правдивые истории, когда люди заболевали коронавирусом вскоре после вакцинации. Врачи утверждают, что эти два события никак не связаны между собой.

— Прививка не может вызвать болезнь или сделать человека заразным для окружающих , — объяснила Юлия Ткаченко, ​​руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor. — В самой широкоупотребимой вакцине «Спутник V» используется аденовирусный вектор (фрагмент аденовируса), куда интегрирован маленький фрагмент генетического материала коронавируса, кодирующий только один белок вируса. Такой механизм не позволяет вирусу воспроизвести себя внутри организма вакцинированного.

По словам эксперта, случаи заболевания связаны с тем, что человек заразился вирусом за несколько дней до вакцинации или сразу после нее.

— Полноценный иммунитет формируется только через две недели после введения второго компонента, а до этого времени человек подвержен заражению вирусом наравне с непривитыми людьми . Между введением первого и второго компонента стоит поберечь себя, соблюдать все меры предосторожности, в том числе использовать маски и соблюдать социальную дистанцию, — рекомендовала Юлия Ткаченко.

Пользу от массовой вакцинации почувствуют столичные учителя — 80% из них, по данным мэрии, привиты. В итоге 24 августа мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках .

Спутник жизни Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— В классе дети сидят без масок, а учителя целый день говорят и общаются в масках, — сказал Сергей Собянин на встрече с педагогами и директорами школ. — Может, мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные? Вы уже на уровне школ сами определите.