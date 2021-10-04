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Мурашко назвал процент заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных

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Заболеваемость коронавирусом среди привитых в России составляет лишь 2%. Об этом 4 октября на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Сегодня из числа вакцинированных заболевают всего 2%, и то в основном это легкое течение», — сказал он.

Ранее, 4 октября, Мурашко сообщил о том, что первые данные испытаний эффективности одновременного введения вакцин против коронавируса и гриппа показали хорошие результаты. Также он высказал мнение, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков и взрослых будет сопоставимой. Кроме того, министр сказал, что среди пожилых людей в России на данный момент от коронавируса привито чуть больше 60%.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что в стране принимаются соответствующие меры.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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