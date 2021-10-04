Мурашко назвал долю вакцинированных от COVID-19 людей старше 60 лет

Среди пожилых людей в России на данный момент от коронавируса привито чуть больше 60%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», — сказал он на пленарной сессии форума «Биотехмед» в понедельник, 4 октября.

По словам министра, в идеале нужно вакцинировать почти 100% пожилых людей, исключения составляют те граждане, у которых есть медицинский отвод. Мурашко пояснил, что люди старше 60 лет находятся в группе риска по COVID-19.

Ранее, 30 сентября, глава Минздрава РФ заявил, что третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» среди пожилых людей завершена. Он добавил, что НИЦЭМ им. Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины.

21 августа Мурашко отметил, что эксперты Минздрава России разрешили использование вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации лиц старше 60 лет. Он уточнил, что препарат в первую очередь применяют для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее уже получивших прививку от COVID-19.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала в первую очередь вакцинировать от коронавируса пожилых людей, чтобы избежать среди данной возрастной категории риска заболевания COVID-19, который возрос из-за отмены домашнего режима.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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