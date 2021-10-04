Прямой эфир
Общество
Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС
Экономика
Цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м
Наука
Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Мир
В Грузии заявили о нежелании передавать Саакашвили Украине
Мир
В Японии объявили состав нового правительства
Мир
Россия вышлет из страны сотрудника посольства Северной Македонии
Мир
Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции
Мир
Стало известно о разработке США новой ядерной доктрины
Общество
Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобилей
Сюжет:

Мурашко назвал долю вакцинированных от COVID-19 людей старше 60 лет

Мурашко: привитых от COVID-19 граждан РФ старше 60 лет чуть больше 60%
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди пожилых людей в России на данный момент от коронавируса привито чуть больше 60%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», — сказал он на пленарной сессии форума «Биотехмед» в понедельник, 4 октября.

Страх и риск: 13% россиян генетически склонны к тяжелому COVID-19
Почему такие люди вдвое чаще попадают на ИВЛ и имеют повышенную вероятность заражения коронавирусом

По словам министра, в идеале нужно вакцинировать почти 100% пожилых людей, исключения составляют те граждане, у которых есть медицинский отвод. Мурашко пояснил, что люди старше 60 лет находятся в группе риска по COVID-19.

Ранее, 30 сентября, глава Минздрава РФ заявил, что третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» среди пожилых людей завершена. Он добавил, что НИЦЭМ им. Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины.

21 августа Мурашко отметил, что эксперты Минздрава России разрешили использование вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации лиц старше 60 лет. Он уточнил, что препарат в первую очередь применяют для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее уже получивших прививку от COVID-19.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала в первую очередь вакцинировать от коронавируса пожилых людей, чтобы избежать среди данной возрастной категории риска заболевания COVID-19, который возрос из-за отмены домашнего режима.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021