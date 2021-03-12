Попова заявила о необходимости первыми вакцинировать пожилых россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о риске распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей из-за отмены режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает ТАСС.

«И… риск — это, конечно, отмена изоляции для людей старше 60-65 лет. Это самая неимунная часть населения, потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции. Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес», — сказала она.

По словам Поповой, именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать, чтобы избежать риска их заражения коронавирусом.

10 марта Попова рассказала, что снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России не дает повода отменять масочный режим. По ее словам, ряд регионов отменяет домашний режим для людей старше 65 лет, поэтому масочный режим соблюдать необходимо.

В настоящее время в России идет кампания по масштабной вакцинации населения от коронавируса. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

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