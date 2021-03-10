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Попова указала на отсутствие оснований отменять масочный режим

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Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не дает в настоящее время повода отменять масочный режим. Об этом в среду, 10 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

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«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно», — сказала Попова. Существуют риски, связанные с возвращением россиян из-за рубежа после праздников, отметила она.

Также, по словам главы Роспотребнадзора, ряд регионов отменит домашний режим для людей старше 65 лет, поэтому необходимо соблюдать масочный режим.

Ранее 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок в метро и запрет на проведение массовых мероприятий возможно будут действовать в Москве и после отмены большинства противоковидных ограничений весной.

8 марта заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что у москвичей сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия локдауна в столице.

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