Масочный режим в Москве могут продлить и после весны

Обязательное ношение маски в метро и запрет на проведение массовых мероприятий возможно будут действовать в Москве и после отмены большинства противоковидных ограничений весной. Об этом в среду, 10 марта, сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — сказал он.

По его словам, решения об отмене действующих ограничений зависят от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Градоначальник подчеркнул, что с начала пандемии в Москве изменились темпы и механизмы принятия управленческих решений.

«В марте 2020 года всё изменилось: согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка. Решения, которые разрабатывались годами, сейчас принимаются за сутки», — отметил Собянин.

Он добавил, что полученный за минувший год опыт пригодится после того, как «город перевернет нынешнюю страницу».

Мэр также пояснил, что «без понимания и поддержки миллионов москвичей мы бы не справились с пандемией» и жертв могло быть гораздо больше. Для него это, как отметил глава города, «уникальный управленческий опыт».

Как заметил Собянин, москвичи за этот год вместо участия в городских фестивалях стали невольными участниками «карнавала масок». «Пандемия заставила волноваться за здоровье близких людей. А для многих москвичей, в том числе моих знакомых, — обернулась трагедией потери близкого человека. Пандемия лишила возможности получать удовольствие от живого открытого города, в котором ежедневно бурлит жизнь. Вместо этого мы увидели пустые улицы и метро», — сказал мэр.

На борьбу с пандемией пришлось потратить сотни миллиардов рублей, которые могли бы быть использованы с гораздо большей пользой для москвичей, констатировал градоначальник, однако он считает, что это временные потери и экономика Москвы и доходы городского бюджета восстанавливаются достаточно быстро.

8 марта заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что у жителей Москвы сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия локдауна в городе.

В тот же день она также сообщила, что в столице вакцинировалось более 700 тыс. человек. Помимо этого, с 8 марта для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями режим изоляции перестал быть обязательным. С того же дня транспортные карты граждан этой категории были разблокированы.