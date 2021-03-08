В Москве от COVID-19 вакцинировалось более 700 тыс. человек

Более 700 тыс. человек вакцинировано от коронавируса в Москве. Об этом сообщила в понедельник, 8 марта, заммэра столицы Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день она (вакцинация. — Ред.) проходит очень хорошо, вакцинировалось более 700 тыс. человек с начала кампании, ежедневно вакцинируются от 10 тыс. до 15 тыс. [человек]», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

5 марта завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров заявил, что успешная вакцинация позволит избежать подъема заболеваемости COVID-19 в стране. По его мнению, Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва — в ее начале.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 4 марта подчеркнул, что к июню 2021 года прививка от коронавируса может быть сделана 40 млн граждан.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми безопасными и эффективными в мире. Глава государства отметил, что в стране нет ни одного побочного тяжелого случая, кроме повышения температуры у 10% на второй день после вакцинации, однако при этом уровень защиты остается высоким.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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