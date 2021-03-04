Путин назвал российские вакцины от COVID-19 самыми эффективными в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми безопасными и эффективными в мире. Об этом в четверг, 4 марта, заявил глава государства на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Годимся по праву нашими учеными, разработчиками этих медицинских препаратов, без которых, как говорят специалисты не только в нашей стране, но и в мире, с COVID-19 справиться будет невозможно», — сказал он.

По словам лидера России, стране действительно есть чем гордиться, так как отечественные вакцины являются наиболее безопасными и эффективными в мире. Он заявил, что на сегодняшний день свыше 2 млн человек уже получили два компонента прививки, еще примерно столько же (около 2 млн) жителей РФ сделали первый укол. Власти планируют развивать данное направление дальше.

Путин отметил, что в стране нет ни одного побочного тяжелого случая, кроме повышения температуры у 10% на второй день после вакцинации, однако при этом уровень защиты остается высоким. Он сообщил о проблематике вопросов, связанных не с самим производством препаратов, а с логистикой и организацией прививочных пунктов.

«В некоторых субъектах Федерации пока еще, по-моему — в девяти субъектах, вообще не приступали даже к вакцинации», — рассказал президент.

Лидер России также упомянул, что уровень защиты у российской вакцины 91,6%, тогда как у препарата от AstroZeneca — 61%. Он напомнил, что в Швейцарии скончались 16 человек после Phizer, а некоторые европейские страны ввиду данных потерь прекратили вакцинацию данным средством защиты для организма от COVID-19.

«Когда я говорил, что есть проблемы у коллег с другими вакцинами, мы не злорадствуем ни в коем случае. Наоборот, мы желаем успехов. Даже мировая компания Pfizer с замечательный научной базой будет улучшать параметры своего препарата», — сказал президент.

Он добавил, что российские ученые вместе с AstraZeneca, работают над созданием препарата совместного производства. Это позволит компании поднять уровень защиты своей вакцины. По словам Путина, только объединив усилия, можно добиться нужного результата во всем мире.

Ранее в этот день сообщалось, что в Южной Корее после прививки препаратом AstraZeneca от коронавируса умерли еще три пациента. Общее число людей, скончавшихся после получения данной вакцины, достигло пяти. Кроме того, в тот же день стал известен случай сильной анафилактической реакции у медработника из Австралии после получения первой дозы прививки от COVID-19 американской компании Pfizer.

4 марта генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал «Известиям» о том, что изобретение «Спутника V» очень высоко оценивается россиянами. Однако, по его словам, значительная часть населения пока прививаться не спешит, но все, кто хочет вакцинироваться, доверяют отечественным, а не зарубежным препаратам.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.