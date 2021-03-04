Гендиректор ВЦИОМ отметил высокую оценку россиянами «Спутника V»

Изобретение «Спутника V» очень высоко оценивается россиянами, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Мы недавно проводили опрос по поводу российской науки, просили назвать главные достижения — и на первое место безальтернативно вышло именно создание вакцины. А ведь мы — единственная страна в мире, у которой не одна, не две, а три работающих вакцины», — подчеркнул социолог.

Тем не менее значительная часть населения пока прививаться не спешит, отметил Валерий Федоров. Однако, по его словам, все, кто хочет вакцинироваться, доверяют отечественным, а не зарубежным препаратам.

«В мире сегодня дефицит вакцин, и никто нам не предлагает ни Pfizer, ни Moderna. Да и «информационная вакцинная война» продолжается, постоянно люди слышат о низкой эффективности иностранных препаратов. Это, разумеется, не прибавляет доверия к ним», — добавил он.

Также в ходе беседы социолог рассказал о запросе россиян перед думскими выборами и проблемах несистемной оппозиции.

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