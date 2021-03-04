Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
«Барселона» обыграла «Севилью» в ответном матче на Кубке Испании
Наука
Прототип космического корабля Starship взорвался после посадки
Экономика
Для налогов МСП могут ввести единый платежный документ
Мир
Активность вулкана Пакая в Гватемале увеличилась
Экономика
Таксистам стали начислять зарплату по номеру телефона
Армия
Новейшие ЗРК «Бук-М3» смогут уничтожать дроны в горах
Мир
Зеленский наложил вето на закон о предотвращении коррупции
Мир
Байден на год продлил антироссийские санкции
Мир
США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности
Сюжет:

Гендиректор ВЦИОМ отметил высокую оценку россиянами «Спутника V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изобретение «Спутника V» очень высоко оценивается россиянами, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Мы недавно проводили опрос по поводу российской науки, просили назвать главные достижения — и на первое место безальтернативно вышло именно создание вакцины. А ведь мы — единственная страна в мире, у которой не одна, не две, а три работающих вакцины», — подчеркнул социолог.

Тем не менее значительная часть населения пока прививаться не спешит, отметил Валерий Федоров. Однако, по его словам, все, кто хочет вакцинироваться, доверяют отечественным, а не зарубежным препаратам.

«В мире сегодня дефицит вакцин, и никто нам не предлагает ни Pfizer, ни Moderna. Да и «информационная вакцинная война» продолжается, постоянно люди слышат о низкой эффективности иностранных препаратов. Это, разумеется, не прибавляет доверия к ним», — добавил он.

Также в ходе беседы социолог рассказал о запросе россиян перед думскими выборами и проблемах несистемной оппозиции.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Байдена в России еще «не распробовали»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021