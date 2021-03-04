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ВЦИОМ отметил понижение рейтинга Госдумы

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Как заявил в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, в адрес депутатов Государственной думы VII созыва накопилось много недовольства. Даже если они принимают «правильные законы», особо позитивно на имидже Думы это не сказывается, добавил он.

«Если нынешняя Дума начинала свою работу на очень позитивном фоне, то к концу полномочий ее рейтинг несколько понизился», — подчеркнул социолог.

Конкретных цифр Валерий Федоров не назвал, однако подчеркнул, что граждане не считают Госдуму политически самостоятельным органом.

«Место Думы в нашем политическом каркасе не главное, граждане ее воспринимают не как субстанциальный орган, а как функциональный. Расширение ее конституционных прерогатив пока не отразилось на имидже палаты», — отметил глава ВЦИОМа.

Он добавил, что пока еще кризис продолжается, и на этом фоне перед выборами будут играть как партии, которые сегодня представлены в Думе, так и новички. По его словам, люди ждут экономического роста, приостановки падения доходов и справедливости в «доступе к основным социальным благам».

Также в ходе беседы социолог рассказал о голосовании за памятник на Лубянке и самых популярных у россиян зарубежных политиках.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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