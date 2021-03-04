В Южной Корее еще три человека скончались от прививки вакциной AstraZeneca

В Южной Корее после прививки препаратом AstraZeneca от коронавируса умерли еще три пациента. Общее число людей, скончавшихся после получения данной вакцины, достигло пяти. Об этом в четверг, 4 марта, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Утверждается, что двоим умершим было более 50 лет. Они проходили лечение в больницах, где ухаживают за пожилыми. Один мужчина умер спустя 41 час после прививку, другой — спустя 15 часов. Третья погибшая — пациентка клиники по уходу за инвалидами с серьезными заболеваниями. Девушка 20–30 лет прожила после прививки 15 часов.

Накануне Yonhap News Agency сообщило, что власти Южной Кореи начали расследование причин смерти двух человек, которые вакцинировались от COVID-19 препаратом AstraZeneca.

По данным агентства, после процедуры вакцинации 50-летний пациент с множественными заболеваниями скончался в больнице в Гояне. 63-летний пациент находился на стационарном лечении в больнице города Пхёнтхэк провинции Кёнгидо. 27 февраля он прошел вакцинацию препаратом, спустя день у него поднялась высокая температура, спустя еще двое суток мужчина умер.

Кроме того, 4 марта стало известно и о случае сильной анафилактической реакции у медработника из Австралии после получения первой дозы прививки от COVID-19 американской компании Pfizer. Как сообщил телеканал 9News, мужчине стало плохо после вакцинации, которую ему провели в больнице в городе Голд-Кост. Иные подробности не приводятся.

2 марта стало известно, что в период после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer/BioNTech в Австрии скончался уже 41 человек.

Так, у трех пациентов в результате заключения о вскрытии была исключена связь с вакциной. Еще 11 человек скончались во время инкубационного периода. У еще 19 умерших имелись серьезные заболевания, которые могли стать причиной смерти. Информация о других восьми случаях уточняется или неизвестна.