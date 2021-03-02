Не наколоться: как понять, что вакцинация была эффективна

Уровень иммунной защиты после вакцинации от COVID-19 можно проверить, если грамотно подойти к сдаче теста на антитела. Эксперты рассказали «Известиям», какие тесты сделать и на какие показатели ориентироваться. Так, проверять иммунитет следует спустя три недели от введения последней дозы вакцины и с помощью системы, которую рекомендует производитель. Тест нужно сдать на антитела к спайковому антигену IgG. Защитного титра антител ученые пока не знают: он будет известен через полгода или даже год. Поэтому на его количественный показатель обращать внимание не стоит — лучше ориентироваться на качественный ответ, то есть смотреть, есть антитела или нет. Если ответ отрицательный, можно сдать анализ на Т-клеточный иммунитет.

Кровная весть

В Москве начались исследования устойчивости иммунитета у привившихся вакциной «Спутник V», сообщил в середине февраля мэр города Сергей Собянин. Заключаются они в сдаче теста на наличие поствакцинальных антител. Но, как показывает практика, некоторые люди после прививки получают сообщение об отсутствии антител или об их маленьком титре. «Известия» пообщались с учеными и разработчиками тестов о том, как удостовериться в наличии иммунитета.

Не наколоться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В структуре вируса SARS-CoV-2 выделяют несколько антигенов — структур, против которых организм начинает вырабатывать антитела. Самыми «сильными» в плане ответа иммунной системы человека являются нуклеокапсидный (N) и спайковый (S). Еще до вакцинации стоит сдать тест на наличие антител IgG к антигенам SARS-Cov-2 N и S, посоветовали эксперты. Это позволит определить, перенес ли человек COVID-19 и приобрел ли иммунитет. Наличие положительного уровня антител к любому их двух антигенов — причина повременить с вакцинацией.

— Если у человека уже имеется определенный уровень антител, искусственно стимулировать адекватно ответившую иммунную систему не стоит, — пояснил врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. — Уровень защиты от вируса на какое-то время появился. Безопаснее просто мониторить уровень иммунной защиты. Ведь в силу новизны и малого срока изучения COVID-19 мало кто знает ответ на вопрос о том, что будет, если дополнительно простимулировать переболевший организм вакцинацией. Возможны разные варианты событий, в том числе и не очень благоприятные.

Некоторые специалисты, напротив, считают, что переболевшим стоит провакцинироваться, писали «Известия» ранее. Однако если антител нет, точно стоит сделать прививку. Оценивать ее эффективность нужно через три недели после введения последней дозы (компонента) вакцины и с помощью той системы, которую рекомендует производитель.

Не наколоться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— В случае необходимости проверки появления иммунитета к COVID-19 после вакцинации нужно сдать тест на антитела к спайковому антигену IgG, — пояснил Андрей Поздняков. — Такой тест еще называют «поствакцинальным», хотя делают его и после перенесенного COVID-19. Все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм (на который потом начинают вырабатываться антитела), используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2.

Качество, а не количество

Эксперты не рекомендуют делать какие-либо выводы по значению защитного титра антител. Этот показатель весьма условный.

— Никто пока не знает защитного титра антител, — объяснил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. — В России зарегистрировано 150 различных тест-систем на антитела, и они абсолютно разные. Если мы будем брать тест-систему на спайк-белок гамалеевской вакцины, или векторовский тест на три фрагмента, или на цельный вирион чумаковской вакцины, — там везде разные цифры. Ключевым параметром для трактовки любого анализа являются референсные значения (нормы. — «Известия»). И сейчас как раз мы проводим по заданию Роспотребнадзора исследования по выявлению условно защитного титра и продолжительности иммунитета при вакцинации.

Не наколоться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Не стоит и сравнивать результаты двух разных тестовых систем, считают специалисты. Единственное, что можно наблюдать по значению титра — меняющиеся показатели одного пациента.

— Существует правило сравнительного мониторинга: его обязательно нужно проводить на тест-системе одного и того же производителя, а желательно еще и на одном и том же приборе, — рассказал медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Гордеев. — Лаборатории используют разные тест-системы, разные анализаторы и расходные материалы. Тест-системы отличаются принципом определения антител, а также имеют разную чувствительность и специфичность. Всё это приводит к тому, что результат исследования, выполненного на конкретной тест-системе, выражается в определенных производителем референсных значениях и единицах измерения. Если исследования выполнялись на двух разных тест-системах, то такие результаты сравнивать не имеет смысла.

Точно ответить на вопрос, какой титр антител обеспечивает защиту от вируса, можно будет через полгода-год, считает Александр Горелов. Пока есть только предположения, основанные на математическом моделировании.

Низкий уровень антител или даже их отсутствие — не повод считать вакцинацию неэффективной, добавляют эксперты. Организм мог сформировать так называемый Т-клеточный иммунитет, когда уничтожение вируса происходит не за счет антител, а с помощью другой части иммунной системы — Т-лимфоцитов, или Т-клеток. В большинстве случаев эти клетки способны распознавать фрагменты вируса и защитить от него организм.