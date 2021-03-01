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Редкое обоняние: потеря запахов при COVID усиливает иммунный ответ

В носу много клеток, с которыми связывается коронавирус, что вызывает активацию лимфоцитов и более сильную выработку антител
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Редкое обоняние: потеря запахов при COVID усиливает иммунный ответ
2021-02-25 09:22:35">
2021-02-25 09:22:35
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У зараженных COVID-19, потерявших обоняние, антитела к вирусу могут вырабатываться дольше и активнее, чем у тех, у кого не было этого симптома, показало исследование итальянских ученых. Это может быть связано с длительным сохранением вируса в обонятельной луковице, которая через местное воспаление и высвобождение антигенов поддерживает и усиливает ответ защитных белков. В носу много клеток, с которыми связывается коронавирус, и это вызывает активацию лимфоцитов и усиленную выработку антител, пояснили «Известиям» российские специалисты.

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Без вкуса и запаха

Ученые факультета биомедицинских наук университета Humanitas (Италия) опубликовали предварительные данные исследования антител к SARS-CoV-2 у персонала из девяти медицинских учреждений на севере страны. Ранее специалисты смогли показать, что серологический анализ на SARS-CoV-2 позволяет отслеживать распространение вируса в медицинских учреждениях в районах, по-разному пораженных вирусом. Через пять месяцев ученые проанализировали продолжительность ответа антител и оценили, есть ли особенности, коррелирующие с поддержанием, снижением или усилением этого ответа. Они искали связь между выработкой защитных белков, определенными физическими характеристиками людей и симптомами COVID-19.

Редкое обоняние
мазки
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«Мы набрали 4735 человек (что составляет 80% всего персонала) в течение пяти месяцев, когда распространение вируса резко сократилось. Для каждого участника мы определили скорость увеличения или уменьшения антител с течением времени», — сказано в аннотации к исследованию. Затем данные всех участников эксперимента с помощью методов машинного обучения проанализировали по 93 характеристикам. Оказалось, что многие симптомы, в том числе лихорадка, кашель, мышечные боли, астения, тахикардия, коррелировали с увеличением антител за пятимесячный период наблюдения. Однако именно аносмия (потеря запахов) и дисгевзия (потеря вкуса) были связаны с самым высоким процентом испытуемых с повышенной скоростью выработки IgG.

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Исследователи предположили, что повышенный ответ антител у пациентов с потерей запахов может быть связан с персистенцией (длительное сохранение вируса в организме хозяина) SARS-CoV-2 в обонятельной луковице, которая через местное воспаление и высвобождение антигенов поддерживает и усиливает ответ антител.

Полученные данные действительно могут говорить о поражении обонятельной луковицы и нейронов, связанных со вкусовыми рецепторами, сказал «Известиям» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности российского образования «5-100») Сергей Нетесов.

— В обонятельной луковице много клеток с рецепторами АСЕ2, с которыми связывается коронавирус. Поэтому при ее поражении туда стягивается много лимфоцитов и иммунный ответ усилен, — пояснил эксперт.

Редкое обоняние
запах розы
Фото: Global Look Press/m3/imagebroker.com

Однако сам феномен потери запахов при коронавирусе до сих пор не до конца ясен исследователям. Обоняние — сложная, слаженная система рецепторных клеток слизистой оболочки полости носа, проводящих нервных волокон и обонятельного центра головного мозга. При неправильной работе любого звена нарушается процесс восприятия запахов.

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Как правило, нарушение обоняния при COVID возникает на 4–7-й день болезни, а восстановление происходит в течение 14 дней. Однако есть данные о более длительном течении обонятельных расстройств, рассказала «Известиям» заместитель главного врача клинико-диагностического центра «Медси» Мария Петина.

— Согласно результатам исследований, полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев, — сообщила эксперт.

В поисках утраченных запахов

После выяснения причин, вызвавших аносмию, врач назначает корректное лечение. Иногда пациентам рекомендуют самостоятельно проводить обонятельные тренинги: регулярно вдыхать ароматические пахучие вещества, например аромат эфирных масел. Этот метод безопасен, доступен в домашних условиях и позволяет оценить динамику восстановления обоняния.

— Для снятия отека мы обычно используем противоотечные препараты. Данные средства назначает на приеме врач, — рассказал «Известиям» специалист по часто болеющим пациентам центра здоровья детей и взрослых клиники Марии Фроловой Дмитрий Храбров. — Самостоятельно можно использовать увлажнение слизистой оболочки носа изотоническими спреями с морской водой или физраствором.

Редкое обоняние
cgрей
Фото: Global Look Press/mrp/imageBROKER.com

Увлажнение способствует регенерации слизистой, снижает воспаление и укрепляет местный иммунитет. Чтобы ускорить восстановление периферических нервных клеток обонятельного анализатора, назначают витамины группы В, сообщил медик.

Усиленный ответ антител у пациентов, потерявших обоняние, стоит продолжать исследовать, считают итальянские ученые. Эта работа откроет новые перспективы в изучении иммунитета к SARS-CoV-2, уверены они. Новые данные могут быть полезны для принятия решений по стратегиям индивидуальной защиты переболевших медработников, в вопросах вакцинации, а также в понимании общих механизмов иммунного ответа на COVID-19.

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