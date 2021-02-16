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Ковидная личность: людей разделили на 16 типов по реакции на пандемию

Категоризация позволит точнее прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ковидная личность: людей разделили на 16 типов по реакции на пандемию
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2021-02-04 11:37:00
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Эпидемия коронавируса разделила людей на 16 типов в зависимости от реакции на происходящее, считает исследовательница из Норвегии. Это число идентичностей, по ее мнению, включает в себя все существующие варианты поведенческих ответов на пандемию и связанные с ней ограничения. Исследовательница выделила в том числе «отрицателей», «вредителей», «накопителей», «неуязвимых», «эксплуататоров». Типизация позволит создавать более реалистичные модели распространения вируса, предсказывать, как общество будет реагировать на те или иные ограничительные меры, а также выстраивать эффективную коммуникацию с представителями каждой идентичности.

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«Мы» и «они»

Важнейшие политические и экономические решения по всему миру принимаются на основе моделей развития эпидемии, которые не учитывают, что население относится к опасности коронавируса по-разному, считает сотрудница Центра исследований естественных и гуманитарных наук Университета Бергена (Норвегия) Мими Лэм.

«В плюралистических обществах индивидуальная поведенческая реакция на опасность заражения COVID-19 может сильно отличаться в зависимости от ценностей личности, ее принадлежности к определенным социальным группам и ситуационного контекста, что определяет, поддерживает человек или нет принятые политические решения, а также оказывает влияние на то, как распространяется вирус», указала автор в статье об этой проблеме.

Ковидная личность1
поведение
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Чтобы учесть всё разнообразие вариантов поведения, представленных в обществе, Мими Лэм предложила разделить население на 16 личностных типов в зависимости от их отношения к пандемии. В их число вошли, например, «отрицатели» — эти люди игнорируют опасность вируса и стараются вести дела так, как будто эпидемии нет. «Неуязвимые» верят, что обладают иммунитетом к болезни, и продолжают посещать шумные вечеринки. «Эксплуататоры» хотят использовать сложившуюся ситуацию, чтобы добиться власти или денег. «Инноваторы» предлагают новые способы противостоять болезни: особые виды медицинских масок, улучшенные аппараты вентиляции легких и другие медицинские приборы.

Справка «Известий»

Типы личностей по отношению к COVID-19.

1. «Отрицатели»: не верят в опасность вируса и стараются вести дела так, как будто никакой пандемии нет.

2. «Распространители»: хотят, чтобы вирусом быстрее заразилось больше людей, выработался коллективный иммунитет и вернулась нормальная жизнь.

3. «Вредители»: с удовольствием кашляют на окружающих.

4. «Реалисты»: признают опасность вируса и ведут себя соответственно.

5. «Тревожные»: всегда в курсе последних событий, из страха заразиться соблюдают все правила безопасности.

6. «Созерцатели»: максимально самоизолируются и отстраненно наблюдают за ситуацией.

7. «Накопители»: в панике создают запасы, чтобы чувствовать себя в безопасности.

8. «Неуязвимые»: верят, что обладают иммунитетом к болезни, и продолжают посещать шумные вечеринки.

9. «Бунтари»: демонстративно пренебрегают правилами безопасности, которые ограничивают их свободу.

10. «Обвинители»: перекладывают ответственность за свой страх и проблемы на других.

11. «Эксплуататоры»: хотят использовать сложившуюся ситуацию, чтобы добиться власти или денег.

12. «Инноваторы»: предлагают новые способы противостоять болезни, такие как особые виды медицинских масок, улучшенные аппараты вентиляции легких.

13. «Помощники»: поддерживают окружающих песнями, аплодисментами и т.д.

14. «Альтруисты»: опекают нуждающихся, пожилых, изолированных.

15. «Воины»: сражаются с опасностью.

16. «Ветераны»: пережили уже не одну эпидемию, поэтому тщательно исполняют все рекомендации врачей.

Использование типизации личностей позволит получать более точные данные в прогностических моделях, считает автор работы. Например, все идентичности можно разделить на три группы по ожидаемой реакции на ограничительные меры. Это «несогласные» («отрицатели», «вредители», «неуязвимые», «бунтари»), «частично согласные» («распространители», «обвинители», «эксплуататоры») и «согласные» («реалисты», «тревожные», «созерцатели», «накопители», «инноваторы», «помощники», «альтруисты», «воины», «ветераны»). Преобладание в обществе определенных групп будет определять скорость распространения болезни. А понимание, какая идентичность наиболее представлена в стране, позволит властям выстраивать более эффективную адресную коммуникацию.

Ковидная личность3
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Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Адаптация к реальности

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Каждый человек, хоть и является уникальной индивидуальной личностью, в ряде случаев использует модели, идентичные поведению других людей, указал старший преподаватель Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Денис Назаров. Эпидемия COVID-19 стала для всех витальной угрозой, а люди в таких условиях очень часто ведут себя не так, как в обыденной жизни, пояснил эксперт. Стратегии различных типов — это способы адаптации к изменяющей реальности. В сознании людей происходят изменения, которые еще только предстоит исследовать, добавил он.

Любая чрезвычайная ситуация не только нарушает привычный ход жизни общества, но и в той или иной степени модерирует его, отметил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Международного научно-образовательного центра биологической безопасности ШБМ ДВФУ, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

Ковидная личность2
отражение
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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— Опасные эпидемии на протяжении всей документированной истории человечества были поворотными точками развития цивилизации, перекраивали политическую карту мира и существенно меняли культурный контекст. В этом смысле пандемию COVID-19 нельзя назвать чем-то новым. Социокультурные исследования влияния пандемии на различные аспекты жизни общества вполне ожидаемы. Такие исследования проводятся и в нашей стране, — отметил эксперт.

В предложенной типологии вызывает вопросы отнесение людей к той или иной идентичности, поделилась мнением профессор кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Жанна Пузанова.

Один человек может демонстрировать одновременно поведение разных типов. Можно представить себе ситуацию, когда молодой человек, уверенный в своей неуязвимости перед вирусом («неуязвимый»), становится волонтером и разносит еду пожилым («альтруист»), — отметила эксперт.

Необходимо более детальное изучение пересечения типов и их кластеризация, то есть выделение более общих групп идентичностей, а также выход на кросс-культурный уровень, считает Жанна Пузанова. Тогда можно будет показать, в каком регионе сравнительно больше, например, «альтруистов», а в каком — «вредителей». Результаты таких исследований смогут также послужить маркерами реакций на социальный стресс.

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