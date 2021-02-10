Психолог рассказал о социофобии из-за коронавируса

После ослабления ограничений, которые вводились из-за коронавируса, общество столкнулось с социофобией. Откуда она взялась и как ее можно побороть, рассказал психолог Сергей Ключников в интервью радио Sputnik.

По его словам, повышенное внимание, которое уделялось COVID-19 на протяжении многих месяцев, привело к тому, что люди стали очень настороженно относиться ко всему, что, по их мнению, может представлять потенциальную опасность. Специалист отметил, что сейчас многие испытывают страх, потому что видят в других людях источник болезней и инфекции.

Чтобы справиться с появившейся социофобией, нужно время и понимание того, что людям необходимо общение, а пандемия — это не навсегда, считает Ключников.

По его словам, чтобы победить страх, нужно думать о позитивных моментах общения, чаще вспоминать, что общение — это приятно.

«Потребность в общении есть у всех, люди изголодались по общению. Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения», — объяснил психолог.

Он добавил, что необходимо осознать, что «люди получают иммунитет к коронавирусу, и пандемия идет на спад».

В конце января психолог Анна Карташова рассказала, что люди скорее обрадуются возвращению в офис после длительной работы из дома, чем испытают стресс.