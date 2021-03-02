В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech

В период после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer/BioNTech в Австрии скончался 41 человек. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года.

«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае близком по времени к прививке от COVID-19», — сказано в документе.

Уточняется, что у троих пациентов в результате заключения о вскрытии была исключена связь с вакциной. Еще 11 человек получили прививку во время инкубационного периода COVID-19, во время которого они скончались. У еще 19 умерших имелись серьезные заболевания, которые могли стать причиной смерти. Информация о других восьми случаях уточняется или неизвестна.

В ведомстве отметили, что пока фактов связи с вакцинированием не установлено.

Вакцинация от коронавируса в Австрии стартовала в декабре 2020 года. Граждане этой страны могут получить прививку препаратами компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. За отчетный период вакцинацию прошли 620 927 человек, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что в Японии пожилая женщина скончалась после прививки Pfizer. Заболеваний или аллергических реакций у нее не наблюдалось. Эксперты планируют провести исследование, чтобы выяснить, была ли смерть пациентки связана непосредственно с вакцинацией.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Также 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.