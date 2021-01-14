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В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer

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В Норвегии скончались 23 человека после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Информация следует из еженедельного отчета о побочных реакциях Норвежского агентства лекарственных средств, который опубликован в четверг, 14 января.

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«Получены сообщения о 23 смертельных случаях после вакцинации. На данный момент проанализированы 13 случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство анализирует все случаи побочных эффектов, которые вызваны вакциной.

«Отчеты могут указывать на то, что общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов», — процитировали главного врача агентства Сигурда Хортему в пресс-службе.

Масштабная вакцинация из-за COVID-19 началась в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты постояльцы дома престарелых в Осло.

Два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, скончались в Норвегии 5 января.

Затем, 8 января, стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer.

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