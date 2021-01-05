В Норвегии умерли двое привитых от COVID-19 вакциной Pfizer

Два постояльца дома престарелых, сделавшие прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, скончались в Норвегии. Об этом сообщило во вторник, 5 января, Норвежское агентство по лекарственным средствам.

«Сейчас вакцинируются самые слабые и уязвимые, у которых есть серьезные заболевания. <…> Мы должны оценить, является ли вакцина причиной смерти, или это совпадение, что это произошло вскоре после вакцинации», — сказал директор агентства Стейнар Мадсен.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в Норвегии 27 декабря 2020 года.

Первыми в стране были привиты постояльцы дома престарелых в Осло.

Накануне стало известно, что медработница в Португалии умерла спустя двое суток после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. При этом женщина не жаловалась на свое состояние и появление каких-либо симптомов ни во время, ни после прививки.

В конце декабря пациент дома престарелых в Люцерне (Швейцария) скончался после вакцинации препаратом производства Pfizer/BioNTech, пишет «Газета.ру».

По данным портала Worldometer на 5 января, в Норвегии зафиксировано 51,6 тыс. случаев COVID-19. 452 пациента скончались, 37,6 тыс. человек выздоровели.