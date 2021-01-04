В Португалии женщина умерла после вакцинации препаратом Pfizer

Медработница в Португалии умерла спустя двое суток после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает в понедельник, 4 января, газета Daily Mail.

41-летняя Соня Асеведо вакцинировалась 30 декабря, однако 1 января скоропостижно скончалась. Отмечается, что после прививки женщина не испытывала никаких побочных эффектов.

«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», — заявил отец медработницы Абилио Асеведо.

В Португальском институте онкологии в Порту, где работала женщина, заявили, что жалоб от Асеведо не получали ни во время вакцинации, ни после нее.

В свою очередь, дочь женщины сказала, что ее мать жаловалась только на «обычный» дискомфорт в области, где ей поставили укол, но в остальном всё было в порядке.

30 декабря в доме престарелых в кантоне Люцерн в Швейцарии зафиксировали смерть пациента после вакцинации препаратом производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

За два дня до этого пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после вакцинации от COVID-19. Минздрав Израиля создал комиссию по расследованию трагедии.

В октябре стало известно о смерти 28-летнего бразильского волонтера, который участвовал в испытаниях вакцины AstraZeneca. Отмечалось, что, по некоторым данным, смерть наступила «из-за осложнений COVID-19».