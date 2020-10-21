Участник тестов оксфордской вакцины против COVID-19 скончался в Бразилии

Участвующий в испытаниях вакцины британской компании AstraZeneca скончался в Бразилии. Об этом в среду, 21 октября, сообщает телеканал G1, ссылаясь на Национальное агентство страны по надзору за здоровьем Anvisa.

«Девятнадцатого октября 2020 года Anvisa официально проинформирована о гибели добровольца, участвовавшего в тестировании оксфордской вакцины», — сообщили в агентстве.

Причина смерти бразильца не раскрывается. Также неизвестно, получал ли он активный препарат.

AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию. Anvisa также отметила, что международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты, несмотря на смерть участника.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стало то, что у одного из волонтеров из Великобритании выявили необъяснимую болезнь.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.