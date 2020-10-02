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Россия будет производить одну из вакцин от COVID-19 совместно с AstraZeneca

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Россия совместно с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в ходе российско-британского бизнес-форума RussiaTALK Online 2 октября.

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«Мы сотрудничаем с AstraZeneca. У нас были сведения о том, что во взаимодействии с AstraZeneca мы будем производить одну из вакцин на одном заводе в Новосибирске», — приводит его слова «Интерфакс».

Первую в России и в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа, напоминает «Газета.ру». Тогда президент России Владимир Путин заверял, что данная вакцина была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

Вакцину уже высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив ее безопасность и эффективность. В ВОЗ поблагодарили РФ за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Еще одну вакцину от COVID-19 в РФ разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 30 сентября в Роспотребнадзоре рассказали о завершении клинических исследований препарата, в тот же день Федеральный институт промышленной собственности выдал «Вектору» патенты на вакцину. Пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

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